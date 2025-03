¿Qué son los aranceles secundarios anunciados por Trump?

El presidente Donald Trump se inventó ayer una nueva arma de política económica al amenazar con lo que llamó “aranceles secundarios” a los países que compren petróleo o gas de Venezuela. La amenaza, publicada por la propia cuenta de Donald Trump en la red social Truth Social y posteriormente confirmada mediante una orden ejecutiva, explica que los países podrían enfrentar aranceles del 25% en su balanza comercial con Estados Unidos si compran petróleo y gas de Venezuela, país que ya está sujeto a fuertes sanciones estadounidenses. Esta medida tiene el objetivo de presionar a Venezuela por las "decenas de miles de delincuentes de alto nivel y de otros tipos" que, según Trump, Venezuela ha enviado a Estados Unidos, pero ¿cómo se aplicarán estos aranceles secundarios y quiénes pueden ser los principales afectados? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil China, India y Europa: en el punto de mira de los aranceles secundarios Los aranceles secundarios del presidente Donald Trump pueden impactar en varias economías distintas. Según la consultora Kepler, solo en 2024 Venezuela exportó 660.000 barriles diarios de crudo a nivel mundial el año pasado, una cifra que pone de manifiesto su papel dentro de este mercado. Dentro de estas exportaciones, China, afectada por aranceles del 20% impuestos por Trump este año, se encuentra entre los principales compradores, junto con India, España e Italia. Aunque la orden de Trump no especifica con exactitud a quién se aplicarían estos aranceles secundarios, sí especifica que, si se impusiera a China, este se aplicaría no solo a China continental, sino también a Hong Kong y Macao. En este sentido, conviene destacar que, además de Venezuela, China fue el único país mencionado en la orden. Una vez aplicados los aranceles secundarios, estos permanecerán vigentes durante un año “después de la última fecha en que el país importó petróleo venezolano”, a menos que el secretario de Comercio de Estados Unidos apruebe su eliminación anticipada. La última escalada de la guerra comercial de Trump se produce días después de que Caracas acordara comenzar a recibir aviones llenos de migrantes deportados de Estados Unidos, en una concesión al presidente estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha descrito el uso de aranceles por parte de Trump como algo que se puede dividir en tres categorías: una herramienta para ganar influencia en las negociaciones, una medida de generación de ingresos para compensar el costo de extender los recortes de impuestos de 2017 y una forma de equilibrar el comercio a favor de Estados Unidos.

