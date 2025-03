El S&P 500 cotiza plano, ¿qué le pasa?

El S&P 500 abre la sesión ligeramente en positivo con una subida del 0,2%. El optimismo tras la tregua de los aranceles vuelve a vestir de verde el mercado americano aunque con poca fuerza ya que el sentimiento se mantiene bastante neutro. Además, la publicación del informe del precio de la vivienda en Estados Unidos ha confirmado la previsión esperada. Ganadores y Perdedores del S&P 500 Las acciones que más ganan en el inicio de la sesión del martes en el S&P 500 son Super Micro Computer con una subida de un 2%, Palantir un 1.7%, Intel un 1.2% y sorprende la apertura en verde de Starbucks de un 0.7% tras numerosas sesiones en negativo. Por otro lado, en la zona bajista del S&P 500 se encuentran Nvidia con una caída de casi un 2%, Microchip cae un 1.2%,Broadcom retrocede un 0.8% y Airbnb cae un 0.45%. No obstante, la amplia mayoría de las empresas del índice americano S&P 500 presentan ligeros movimientos manteniendo un sentimiento neutro generalizado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sentimiento del S&P 500 El sentimiento generalizado de los inversores en es ligeramente positivo pero mayoritariamente neutro. Fuente: Plataforma de XTB Noticias del S&P 500 Las acciones de Intel (INTC.US) registraron un crecimiento del 1,2% en su cotización, impulsada por la comunicación de nuevas estrategias orientadas a revitalizar el diseño de sus chips y expandir su negocio de fundición. La compañía busca consolidarse como un proveedor clave para clientes estratégicos como Nvidia (NVDA.US). Se espera que el nuevo CEO priorice el fortalecimiento de estas capacidades y acelere la concreción de acuerdos con actores relevantes del sector, incluidos Nvidia y Broadcom (AVGO.US). Las acciones de Nvidia (NVDA.US) retroceden un 1,5%, manteniéndose por debajo de sus medias móviles de 50 y 200 sesiones, a pesar de haber recuperado parte de las pérdidas sufridas desde sus mínimos del 11 de marzo continúa lejos de sus niveles previos al shock de la IA en enero. No obstante, la compañía continúa demostrando solidez operativa, con avances en sus principales mercados y el desarrollo de nuevas soluciones para consumidores. Recientemente, lanzó una versión experimental de su asistente de IA, G-Assist, diseñado para optimizar el rendimiento de equipos con tarjetas gráficas GeForce RTX, mejorando la experiencia en videojuegos. , a pesar de haber recuperado parte de las pérdidas sufridas desde sus mínimos del 11 de marzo continúa lejos de sus niveles previos al shock de la IA en enero. No obstante,Recientemente, lanzó una versión experimental de su asistente de IA, G-Assist, diseñado para optimizar el rendimiento de equipos con tarjetas gráficas GeForce RTX, mejorando la experiencia en videojuegos. Las acciones de Meta (META.US) avanzan un 1,2%, pese al rechazo de la startup coreana FuriosaAI a una oferta de adquisición valorada en 800 millones de dólares. La empresa surcoreana optó por mantenerse independiente, lo que no ha impedido que Meta siga reforzando su inversión en infraestructura de inteligencia artificial. La compañía busca posicionarse frente a competidores como OpenAI y Alphabet (GOOG.US). Además, Mark Zuckerberg reafirmó su compromiso con esta tecnología, anunciando planes de inversión de hasta 65.000 millones de dólares en IA y la construcción de un centro de datos. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

