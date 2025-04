El Ibex pierde los 12.000 puntos

Fuertes caídas en los principales índices europeos en una sesión marcada por la elevada volatilidad, en la que los inversores se van acostumbrando a bruscos cambios de rumbo provocados por las noticias que se conocen a lo largo del día. El Ibex 35 no escapa a esta tendencia y pierde los 12.000 puntos que había recuperado en la jornada anterior, tras el anuncio de nuevos aranceles por parte de la administración Trump. Entre los valores más castigados se encuentran las farmacéuticas, que retrocedieron tras el anuncio del presidente estadounidense sobre la inminente imposición de aranceles a productos del sector. En el caso de Grifols, las pérdidas se agravan debido a su exposición a emisiones de bonos en dólares, que se han visto presionadas negativamente por el aumento del rendimiento de la deuda estadounidense. Repsol, que ya venía mostrando un rendimiento débil desde el denominado “Día de la Liberación”, sigue sin recuperar terreno, afectada por el descenso en el precio del crudo. Además, el incremento generalizado de los tipos de interés ha perjudicado especialmente a las compañías más endeudadas. Los sectores cíclicos tampoco logran escapar del castigo, afectados por unas previsiones de menor crecimiento económico. Sin embargo, los bancos han conseguido mejorar levemente a lo largo de la sesión. Por el lado positivo, Inditex destaca como la única empresa del índice que logra cerrar en verde, frenando así su reciente caída, a pesar de que los aranceles también le afectan significativamente, dado que un 34% de su producción global se ve expuesta. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Represalias de China y Europa En Wall Street, el ambiente es algo más relajado en comparación con días anteriores. El S&P 500 muestra avances y se aleja del riesgo de entrar en territorio bajista, en una mañana volátil marcada por la respuesta arancelaria de China a Estados Unidos. La tensión se alivia ligeramente gracias a las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ofreció un mensaje optimista insinuando posibles acuerdos comerciales. Por su parte, el Ministerio de Finanzas de China anunció nuevos aranceles del 50%, que se sumarían a los ya conocidos del 34% sobre productos estadounidenses, lo que volvió a golpear la confianza de los inversores. Esta escalada comercial ha llevado a entidades como JPMorgan y Goldman Sachs a elevar las probabilidades de una recesión en EE.UU., complicando el margen de maniobra de la Reserva Federal ante una posible inflación derivada de los aranceles.A nivel corporativo, Apple lidera los avances entre las denominadas "Magníficas 7", tras anunciar un importante crecimiento en la producción de iPhones en India, lo que refleja su estrategia de reducir su dependencia de China. En Europa, los mercados sufren el impacto del cierre negativo en EE.UU. y de las nuevas medidas regulatorias sobre el sector farmacéutico. Además, la Unión Europea aprobó hoy la imposición de aranceles de entre el 10% y el 25% a productos como la soja, el pollo y las motocicletas, que entrarán en vigor el 15 de abril. El oro rompe hitos históricos Un tema candente ha sido la volatilidad en el mercado de bonos, que ha disparado los rendimientos debido a la venta masiva por parte de inversores extranjeros, fondos especulativos y el temor a una mayor inflación en EE.UU.



En cuanto a materias primas, destaca la subida del oro, que consolida su papel como activo refugio ante la tensión en los mercados de deuda y otros factores históricos que podrían seguir impulsando su precio en el mediano plazo. Por el contrario, el petróleo vuelve a estar bajo presión, afectado esta vez por el anuncio de inventarios por encima de lo esperado, lo que refuerza la idea de una demanda más débil.

