El Ibex sube liderado por BBVA

El Ibex 35 inicia la jornada con tímidas subidas continuando la tendencia de la sesión de ayer, que han permitido al selectivo cotizar cerca de la barrera de los 14.300 puntos. Durante el arranque del día, las empresas que obtienen mayores subidas son las más dependientes de la evolución de los bonos, cuya rentabilidad activa el freno en los primeros minutos de cotización. Firmas como Cellnex, Grifols, o Colonial se aprovechan de ello y destacan entre las primeras posiciones de la tabla. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otras de las compañías que mejor comportamiento obtienen son BBVA y Sabadell, que encaran la recta final de la OPA, siendo hoy una fecha clave para su resolución puesto que termina el plazo para que el Gobierno decida si la eleva a escrutinio del Consejo de Ministros. Por el lado de las caídas vemos una estrategia de recogida de beneficios en las entidades que más subieron ayer, como es el caso de Arcelormittal o de Indra. Aún así, las empresas de defensa, encaran un segundo semestre del año con catalizadores positivos por delante. Durante las próximas semanas se podría anunciar nuevos acuerdos para incrementar el gasto en defensa de los países de la OTAN, en un momento en el que la paz en Ucrania se aleja después de las acusaciones de Trump hacia Putin, y de permitir el nuevo canciller de Alemania que Ucrania ataque con sus armas suelo ruso. Los datos de inflación en Francia, a su menor ritmo desde 2020 En Europa hemos conocido unos datos de inflación en Francia por debajo de lo esperado. Los precios subieron un 0,6% respecto al año pasado, lo que es su crecimiento más bajo desde 2020, gracias en gran parte a la caída en los precios de la energía. Estos datos sumados a los del resto de países de la eurozona que conoceremos en los próximos días podrían alentar al BCE a continuar con su ritmo de recorte de tipos. Por otro lado, un sector clave como el automóvil sigue sin ofrecer grandes cifras de ventas. En abril cayeron con fuerza debido al menor crecimiento económico y la incertidumbre debido a las tensiones comerciales mundiales, lo cual llevó a los consumidores a posponer algunas de sus compras más grandes. La escasa demanda interna agrava el panorama para los fabricantes, que se enfrentan a aranceles en EEUU y a una intensa competencia en China, el mayor mercado de vehículos eléctricos. Volvo ha sido la última empresa del sector en comunicar fuertes recortes de gasto con reducción de su plantilla. Las ventas de vehículos eléctricos representaron en abril el 17% de las ventas totales. Los futuros de los índices bursátiles S&P 500 y Nasdaq 100 suben algo más de un 1%,, ya que el presidente Donald Trump extendió la fecha límite para los aranceles agresivos en la eurozona. Japón limita la emisión de deuda Entre los movimientos más importantes ocurridos en Asia, destaca la caída en la rentabilidad de los bonos japoneses, ante la expectativa de que el país asiático está considerando reducir su emisión de deuda. La semana pasada, una venta de deuda a 20 años registró la menor demanda en más de una década, y los inversores estaban nerviosos antes de la subasta de bonos a 40 años. El aumento de los rendimientos de los bonos japoneses también significa que los bonos del Tesoro de EEUU se enfrentan a una mayor competencia, siendo además Japón el país con mayor tenencia de bonos de la primera potencia mundial. Para quienes buscan comprar deuda a largo plazo, una menor oferta de bonos del Tesoro Japonés podría obligarlos a invertir en los bonos del Tesoro americanos. Dólar, oro y bitcoin Las amenazas arancelarias de Trump y el riesgo de un creciente déficit fiscal estadounidense se están manifestando con mayor claridad en el dólar. Con las caídas de hoy el dólar se se desploma más del 7% este año. El oro registra una pequeña caída debido a que la demanda de activos refugio se enfría ante la perspectiva de que mejoren las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la UE. Aun así ha subido más de un 25% en el año, aunque actualmente cotiza unos 165 dólares por debajo del máximo histórico alcanzado el mes pasado. El bitcoin se estabiliza en los 110.000 dólares, recuperando terreno ayer debido a que la empresa de medios de la familia Trump planea recaudar 3.000 millones de dólares para comprar criptomonedas como bitcoin, en una apuesta por el tipo de activos digitales que ha defendido la administración del presidente estadounidense. Con este precio de la criptomoneda, se calcula que su creador, Satoshi Nakamoto sea la 11º persona más rica del mundo.



