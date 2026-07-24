- Las acciones de Acerinox se disparan cerca de un 8% después de que la compañía confirmara un fuerte cambio de tendencia, con un EBITDA un 85% superior al del trimestre anterior y mejores perspectivas para el resto del año.
- La fortaleza del negocio en Estados Unidos y las nuevas medidas de defensa comercial de la Unión Europea, en vigor desde el 1 de julio, refuerzan las expectativas de una mejora de ventas y márgenes para las acereras europeas durante los próximos trimestres.
- Las acciones de Acerinox se disparan cerca de un 8% después de que la compañía confirmara un fuerte cambio de tendencia, con un EBITDA un 85% superior al del trimestre anterior y mejores perspectivas para el resto del año.
- La fortaleza del negocio en Estados Unidos y las nuevas medidas de defensa comercial de la Unión Europea, en vigor desde el 1 de julio, refuerzan las expectativas de una mejora de ventas y márgenes para las acereras europeas durante los próximos trimestres.
Las acciones de Acerinox lideran las subidas del Ibex 35 con avances cercanos al 8% después de presentar unos resultados del segundo trimestre que superan ampliamente los registrados a comienzos de año y refuerzan la confianza del mercado en la recuperación del grupo.
La compañía ha logrado aumentar su EBITDA trimestral hasta los 176 millones de euros, un 85% más que en el primer trimestre, impulsado por la fortaleza del negocio en Estados Unidos, la recuperación progresiva de Europa y la mejora de los márgenes en la división de acero inoxidable. Además, la dirección prevé que el EBITDA del tercer trimestre vuelva a situarse ligeramente por encima del registrado entre abril y junio, lo que refuerza la sensación de que la recuperación todavía tiene recorrido.
Cifras clave de los resultados de Acerinox del segundo trimestre de 2026
- EBITDA: 176 millones de euros, un 85% superior al del primer trimestre y un 57% más que hace un año.
- Beneficio neto: 71 millones de euros frente a los 5 millones del trimestre anterior y las pérdidas registradas hace un año.
- Margen EBITDA: mejora desde el 7% hasta el 11%, reflejando la recuperación de la rentabilidad del negocio.
- Producción: aumenta un 10% respecto al trimestre anterior hasta las 540.000 toneladas gracias a la recuperación de la actividad en Europa.
- Deuda financiera neta: asciende a 1.361 millones de euros tras el incremento del capital circulante y el elevado ritmo de inversiones.
Estados Unidos sigue liderando, mientras Europa empieza a recuperar protagonismo para Acerinox
La principal lectura positiva de estos resultados de Acerinox no se encuentra únicamente en el fuerte crecimiento del EBITDA, sino en el origen de esa mejora.
Estados Unidos continúa siendo el principal motor del grupo gracias a unos márgenes elevados y a un entorno comercial protegido por la Sección 232, que mantiene los aranceles al acero importado y favorece a los productores nacionales. A ello se suma una sólida cartera de pedidos en sectores como el aeroespacial, defensa y turbinas de gas, donde la integración de Haynes continúa generando sinergias y ampliando la presencia de Acerinox en mercados de mayor valor añadido.
Sin embargo, la gran novedad llega desde Europa. Tras varios trimestres marcados por la debilidad de la demanda, la compañía empieza a beneficiarse de la puesta en marcha de la línea P4, del descenso del 31% de las importaciones y de la entrada en vigor de las nuevas medidas de defensa comercial de la Unión Europea, que reducen las cuotas de importación e incrementan los aranceles para el acero que exceda dichos límites. Todo ello está permitiendo una mejora gradual de los volúmenes vendidos y de los márgenes.
Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Acerinox
Pensamos que estos resultados representan un importante punto de inflexión para Acerinox. Durante los últimos trimestres el mercado esperaba evidencias de que la recuperación operativa en Europa terminara trasladándose a la cuenta de resultados y, por primera vez, esas señales empiezan a ser claramente visibles. La mejora del EBITDA, el incremento de los márgenes y la recuperación de la producción muestran que el negocio vuelve a ganar tracción.
Además, creemos que la mejora tiene un importante componente estructural. Estados Unidos continúa siendo el principal motor del grupo gracias a la protección que ofrece la Sección 232 y a la fortaleza de sectores como el aeroespacial, defensa o centros de datos. En Europa, el contexto también empieza a cambiar. La entrada en vigor del CBAM y, especialmente, las nuevas medidas de defensa comercial desde el 1 de julio deberían seguir reduciendo la presión de las importaciones asiáticas, permitiendo a los productores europeos ganar cuota de mercado, mejorar la utilización de sus plantas y reforzar sus márgenes.
Otro aspecto positivo es que estos resultados se han obtenido pese al impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha incrementado los costes de suministro de gas y transporte, restando alrededor de 6 millones de euros al EBITDA del trimestre. Esto demuestra la fortaleza operativa del grupo incluso en un entorno todavía exigente.
También valoramos positivamente el avance del plan estratégico. La integración de Haynes continúa generando sinergias, las inversiones industriales avanzan según lo previsto y la compañía mantiene una atractiva política de remuneración al accionista, con un dividendo anual de 0,62 euros por acción. En conjunto, pensamos que el mercado está empezando a descontar un escenario mucho más favorable para Acerinox, donde la combinación de un negocio muy rentable en Estados Unidos y una recuperación progresiva de Europa podría traducirse en un crecimiento de beneficios durante los próximos trimestres.
Las acciones de Acerinox se disparan más de un 40% en lo que llevamos de año.
¿Cómo comprar acciones de Acerinox?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acerinox (ACX1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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