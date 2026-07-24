Los mercados han afrontado una de las semanas más decisivas de los últimos meses. La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Irán y los hutíes ha impulsado el precio del petróleo hasta los 100 dólares por barril, mientras el regreso de las tensiones comerciales y el repunte de la deuda vuelven a poner a prueba unas bolsas que se alejan de sus máximos históricos. Especialmente importante nos parece la evolución del crudo debido a la intensificación del conflicto y a los problemas de capacidad de refino que afrontan algunos de los actores más relevantes del sector.

Además, la política arancelaria estadounidense volvió al centro de la actualidad. Ante la expiración de sus aranceles globales, la Administración Trump recurrió a la legislación contra el trabajo forzoso para mantener las restricciones sobre 60 economías, una decisión que vuelve a elevar la incertidumbre sobre el comercio internacional.

Más allá de la justificación utilizada, la principal preocupación para los mercados es que los aranceles vuelven a introducir presión sobre los precios, las cadenas de suministro y el crecimiento económico. Y lo hacen en un momento especialmente delicado. El petróleo vuelve a rozar los 100 dólares por barril, el trigo cotiza en máximos de seis años, el cacao prácticamente ha duplicado su precio en lo que va de ejercicio y el gas natural europeo acumula un avance cercano al 50% desde principios de año. La inflación deja así de ser un problema exclusivamente energético para extenderse a un amplio conjunto de materias primas, complicando la labor de los bancos centrales y elevando las expectativas de tipos de interés durante más tiempo.

El aumento de la rentabilidad de los bonos está encareciendo la financiación, precisamente cuando el mundo afronta uno de los mayores ciclos de inversión para desarrollar la inteligencia artificial. Además, los bancos centrales parecen dispuestos a mantener una postura más restrictiva. El BCE dejó esta semana los tipos sin cambios, aunque abrió la puerta a nuevas subidas en septiembre si las tensiones energéticas continúan.

En este escenario, los resultados empresariales cobraron todavía más importancia. Y esa fue, precisamente, la gran conclusión de la semana. Alphabet y Tesla demostraron que la inteligencia artificial sigue impulsando el crecimiento, pero también que mantener el liderazgo exige inversiones cada vez mayores, mientras la irrupción de modelos chinos más económicos aumenta la competencia y las dudas sobre la rentabilidad de todo el sector.

El Ibex 35 sigue apoyándose en la banca, la energía y la industria

Mientras tanto, el Ibex 35 cerró la semana con avances apoyado en la fortaleza de sus sectores más tradicionales. Los bancos continúan beneficiándose del crecimiento de las comisiones y de la diversificación de sus ingresos, mientras que las compañías ligadas al petróleo, el acero y la defensa siguen recibiendo el respaldo del actual entorno geopolítico.

A nivel semanal, Acerinox lideró las alzas del selectivo tras confirmar el cambio de tendencia que el mercado llevaba meses esperando. La recuperación operativa en Europa comienza por fin a trasladarse a la cuenta de resultados, con una fuerte mejora del EBITDA, de los márgenes y de la producción. Además, el escenario estructural también juega a su favor. Estados Unidos continúa siendo el principal motor del grupo gracias a la protección comercial y a la fortaleza de sectores como el aeroespacial, la defensa o los centros de datos. A ello se suma la entrada en vigor de las nuevas medidas de defensa comercial de la Unión Europea, que deberían favorecer una mejora gradual de los márgenes de las acereras europeas.

El sector financiero volvió a mostrar su fortaleza, aunque con diferencias entre entidades. Santander destacó por la diversificación geográfica de su negocio y por el crecimiento de las comisiones, mientras que Bankinter volvió a demostrar la calidad de su franquicia gracias a su elevada rentabilidad, una de las menores tasas de morosidad del sector y los primeros indicios de recuperación del negocio hipotecario. En cambio, Sabadell, pese a presentar unos resultados sólidos, sigue mostrando un menor crecimiento en comisiones y una menor diversificación de ingresos que sus principales competidores. Además, tras el rechazo de la oferta de BBVA, cada trimestre supondrá un examen para demostrar que puede generar más valor para el accionista en solitario.

Repsol también volvió a situarse entre las compañías más favorecidas por el actual entorno geopolítico. Un petróleo cerca de los 100 dólares y unos márgenes de refino todavía elevados continúan respaldando las expectativas de beneficio del grupo, especialmente si las tensiones en Oriente Medio se prolongan.

En el lado opuesto destacó Mapfre. La caída de la acción no respondió al negocio asegurador, que continúa mostrando una evolución sólida, sino a la adquisición de Safety Insurance en Estados Unidos. Aunque la operación puede convertirse en un importante catalizador de crecimiento a medio plazo, el mercado penalizó la elevada prima pagada, el incremento del endeudamiento y la reducción temporal del colchón de solvencia en una compañía que ya cotizaba tras un fuerte rally bursátil.

¿Qué vigilar la próxima semana?

Todo ello refuerza la rotación sectorial del mercado. Los inversores comienzan a ampliar el número de ganadores más allá de las grandes tecnológicas, un escenario del que el selectivo español está siendo uno de los principales beneficiados.

De cara a la próxima semana, la atención volverá a centrarse en tres frentes: la evolución del conflicto en Oriente Medio, la respuesta de los bancos centrales al encarecimiento de las materias primas y, sobre todo, si las próximas publicaciones empresariales confirman que las enormes inversiones en inteligencia artificial empiezan a traducirse en una rentabilidad suficiente. Ese será, probablemente, el factor que determine si la actual rotación sectorial tiene continuidad o si las grandes tecnológicas vuelven a asumir el liderazgo de los mercados.