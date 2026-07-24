Banco Sabadell (SAB.ES) ha presentado unos resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026 que mejoran respecto a los vistos a comienzos de año, aunque continúan dejando un sabor agridulce. A primera vista, el beneficio neto aumenta un 10,9% hasta los 892 millones de euros, pero esta cifra está impulsada por la plusvalía obtenida con la venta de TSB y otros efectos extraordinarios. Una vez eliminados estos impactos, el beneficio recurrente continúa cayendo a doble dígito, reflejando que el negocio ordinario sigue bajo presión.

A diferencia de lo visto recientemente en Santander o Bankinter, donde comenzaban a apreciarse señales más claras de estabilización del margen financiero y una mayor diversificación de los ingresos, Sabadell sigue mostrando una mayor dependencia de un entorno de tipos favorable y una menor capacidad para compensar esa presión mediante el crecimiento del negocio comercial.

Cifras clave de los resultados de Sabadell del segundo trimestre de 2026

Margen de intereses: 1.774 millones de euros, un -2,0% interanual , aunque con una recuperación del +3,4% respecto al trimestre anterior gracias al mayor volumen de crédito y a la aportación de la liquidez.

1.774 millones de euros, un , aunque con una recuperación del gracias al mayor volumen de crédito y a la aportación de la liquidez. Comisiones netas: 643 millones de euros, un -0,9% interanual , pero con un crecimiento trimestral del +4,0% , apoyado por el negocio de tarjetas y préstamos sindicados.

643 millones de euros, un , pero con un crecimiento trimestral del , apoyado por el negocio de tarjetas y préstamos sindicados. Beneficio neto: 892 millones de euros, un +10,9% interanual , impulsado por la plusvalía derivada de la venta de TSB. Sin embargo, excluyendo los impactos extraordinarios, el beneficio recurrente cae un 14,1% interanual .

892 millones de euros, un , impulsado por la plusvalía derivada de la venta de TSB. Sin embargo, excluyendo los impactos extraordinarios, el beneficio recurrente cae un . Cartera de crédito: crece un 5,5% interanual hasta los 125.184 millones de euros, con una mejora del 3,0% trimestral , impulsada por España y el negocio internacional, especialmente Miami y México.

crece un hasta los 125.184 millones de euros, con una mejora del , impulsada por España y el negocio internacional, especialmente Miami y México. Recursos de clientes: aumentan un 6,4% interanual , apoyados tanto por el crecimiento de los depósitos como por el fuerte avance de los fondos de inversión y la gestión patrimonial.

aumentan un , apoyados tanto por el crecimiento de los depósitos como por el fuerte avance de los fondos de inversión y la gestión patrimonial. Morosidad: la ratio baja hasta el 2,47%, mientras que los activos problemáticos continúan reduciéndose, reflejando una mejora sostenida en la calidad del balance.

El margen de intereses de Banco Sabadell mejora en el trimestre, pero continúa mostrando debilidad

El principal alivio de los resultados de Banco Sabadell llega por la evolución trimestral del margen de intereses. Aunque en términos interanuales retrocede un 2%, durante el segundo trimestre aumenta un 3,4% gracias al mayor volumen de crédito y a una mayor aportación de la liquidez. Además, el margen de clientes consigue estabilizarse en el 2,84%, prácticamente sin cambios respecto al trimestre anterior.

Sin embargo, esta mejora todavía resulta insuficiente para hablar de un verdadero cambio de tendencia. El margen financiero continúa por debajo del registrado hace un año y sigue reflejando el impacto de la reducción del rendimiento de la cartera crediticia provocada por la bajada de los tipos de interés.

Las comisiones también muestran una cierta recuperación trimestral, con un crecimiento del 4%, apoyadas principalmente por el negocio de tarjetas y préstamos sindicados. No obstante, en términos interanuales permanecen prácticamente estancadas (-0,9%), una evolución menos dinámica que la observada en otras entidades del sector.

El crédito de Banco Sabadell mejora, pero todavía no convence como motor de crecimiento

Los resultados de Banco Sabadell también muestran que la cartera de crédito continúa creciendo un 5,5% interanual y un 3% respecto al trimestre anterior, impulsada tanto por el negocio en España como por el crecimiento internacional, especialmente en Miami y México. Paralelamente, los recursos de clientes aumentan un 6,4%, favorecidos por la buena evolución de los fondos de inversión y del negocio de gestión patrimonial. La calidad de los activos también continúa mejorando, con una reducción de la tasa de morosidad hasta el 2,47%.

No obstante, estos datos deben interpretarse con cierta prudencia. Tras las importantes dudas que dejó el primer trimestre sobre la debilidad en la nueva producción hipotecaria y en la concesión de crédito en España, este trimestre muestra una recuperación del saldo vivo, aunque todavía sin evidencias claras de una aceleración suficiente como para compensar la presión que sigue soportando el margen financiero.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB sobre los resultados de Banco Sabadell

Pensamos que los resultados de Banco Sabadell muestran una mejoría respecto al primer trimestre. La recuperación secuencial del margen de intereses, el crecimiento del crédito, la mejora de la cartera hipotecaria y la reducción continuada de la morosidad apuntan a una evolución más favorable del negocio. Además, la entidad continúa generando capital de forma sólida, lo que le permite mantener una atractiva política de remuneración al accionista mediante dividendos y un nuevo programa de recompra de acciones.

Sin embargo, seguimos considerando que el negocio recurrente continúa mostrando un menor dinamismo que el de otras entidades españolas como Santander o Bankinter. Mientras estas han logrado compensar mejor la presión sobre el margen financiero mediante un mayor crecimiento de las comisiones, la banca privada y los recursos fuera de balance, Sabadell sigue dependiendo en mayor medida del negocio tradicional y presenta una evolución más moderada en estas áreas, eso si, las posibles subidas de tipos del BCE en los próximos meses podrían ser un catalizador positivos en sus próximas presentaciones de resultados.

Creemos, además, que el mercado exigirá en cierta manera un nivel de exigencia superior al de otros bancos. Tras rechazar la OPA de BBVA, la dirección defendió que Sabadell podía generar más valor en solitario y esa decisión ha elevado considerablemente las expectativas de los inversores. Por ello, el mercado ya no evaluará únicamente si el banco mejora trimestre a trimestre, sino si esa mejora es suficiente para justificar haber continuado de forma independiente. De momento, pensamos que estos resultados muestran avances respecto al anterior trimestre y respaldan la capacidad del banco para seguir remunerando al accionista, pero todavía no constituyen una prueba suficientemente sólida de que Sabadell pueda generar un crecimiento claramente superior al de sus principales competidores o al que habría obtenido formando parte de BBVA.