El Ibex35 acaricia los 11.900 puntos

El Ibex35 se establece cerca de los 11.900 puntos, de nuevo apoyado en el optimismo del sector bancario que ha arrancado el año con fuerza y un Inditex de nuevo por encima de los 50€. En Europa el sentimiento es positivo, pero se queda algo rezagada con respecto al índice español. Empresas con más movimientos del Ibex35 En la parte alta de la tabla del Ibex35 destaca CaixaBank, con una subida de precio objetivo por parte de Citi. Aunque el comportamiento general del sector es positivo, ya que el mercado está descontando que las bajadas de tipos de interés aumentarán la demanda de crédito y compensará la caída de los márgenes, una hipótesis que nosotros no compartimos. Las acciones de Fluidra también han experimentado una subida cercana al 3%, debido a que se ha conocido que la familia Puig ha aumentado su inversión en la compañía hasta alcanzar el 7,53%, lo que supone un espaldarazo para la compañía de piscinas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por la parte bajista del Ibex35, Grifols ha destacado con caídas cercanas al 3%. Un año después del ataque de Gotham la empresa catalana sigue teniendo problemas y hoy se ha conocido que Gotham se ha acogido a una ley estadounidense para protegerse de la demanda de Grifols. Le ha seguido otra farmacéutica, Rovi, que ha caído más de un 2%. En resumen, no hemos visto muchas compañías a la baja en la sesión de hoy. Otros mercados En Europa el DAX ha sido el índice con el comportamiento más errático, con la tabla partida por la mitad entre bajistas y alcistas. El FTSE inglés ha destacado con una subida superior al 0,7%, a pesar de las importantes caídas de su sector de la alimentación con B&M European Value Retail dejándose un 8% por la caída de ingresos en Reino Unido. Le ha seguido Sainsbury, aunque con menos virulencia (-3%). Antofagasta ha liderado la sesión con subidas de alrededor del 4%. En las materias primas destacan los repuntes del gas natural y el petróleo. En el caso del Brent ya supera los 77$, mientras que el WTI sigue por debajo de 75. El bitcoin por su parte cae cerca de un 1%.

