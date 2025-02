El Ibex35 cae, pero la semana ha sido buena

El Ibex35 ha cerrado la sesión con una caída cercana al 0,4%, poniendo fin a una semana marcada por la volatilidad. A pesar de la incertidumbre generada por DeepSeek, el índice español ha logrado anotarse subidas esta semana, mientras algunas empresas han presentado resultados sólidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos destacados en el Ibex35 Merlin ha liderado las subidas dentro del Ibex35, con un avance de alrededor del 3%. También ha destacado Puig, que ha superado las expectativas con sus resultados del último trimestre de 2024. En particular, su segmento de fragancias ha aumentado sus ingresos en más de un 20%, impulsando el optimismo en torno a la compañía. Otras firmas como Amadeus y Naturgy han registrado avances cercanos al 1%. En el lado opuesto, Fluidra ha sido una de las más castigadas de la jornada. Los bancos también han mostrado debilidad, con Banco Sabadell y Santander cediendo más de un 1% a la espera de la publicación de sus resultados la próxima semana. Otros mercados Más allá del Ibex35, en el panorama internacional los mercados han tenido un comportamiento mixto. El AEX de Países Bajos ha subido un 0,3%, mientras que el DAX alemán ha experimentado un ligero retroceso. En Estados Unidos, los principales índices han mostrado una fuerte recuperación, con excepción del Dow Jones. Las pérdidas provocadas por DeepSeek ya han sido revertidas, destacando Meta, que ha alcanzado máximos históricos al superar los 700 dólares por acción. Tesla, por su parte, ha registrado una subida impulsada por el optimismo de Elon Musk, a pesar de que su beneficio neto ha caído más de un 70% en el último trimestre. En cuanto a datos macroeconómicos, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos correspondiente a diciembre ha estado en línea con las previsiones, mostrando un repunte respecto a noviembre. En el mercado de criptomonedas, el bitcoin ha avanzado un 0,5%. En el sector de materias primas, el cacao ha caído más de un 1%, mientras que el petróleo se encuentra más cerca de los 70 dólares por barril que de los 80.

