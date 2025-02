El S&P500 sube con fuerza con Meta superando los 700$

El S&P500 sube con fuerza con el impulso de los últimos resultados. El índice prácticamente borra las caídas provocadas por DeepSeek este lunes y algunas de las empresas del sector tecnológico marcan máximos históricos. ¿Qué está moviendo al S&P500? Meta supera los 700$ y ayuda al S&P500 Dentro del S&P 500, las acciones de Meta rompen la barrera de los 700$ después de que sus resultados volvieran a romper expectativas. Las previsiones de la compañía siguen siendo buenas, a pesar de que su segmento de Reality Labs sigue perdiendo dinero. Sin embargo, el mercado ya le ha concedido eso a Zuckerberg, siempre y cuando su familia de aplicaciones vaya viento en popa. En ese sentido, sus plataformas siguen creciendo en número de usuarios y amplia cada vez más la diferencia con otros competidores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Tesla suben a pesar de malos resultados Los resultados de Tesla decepcionaron al consenso de analistas, pero las acciones de Tesla siguen subiendo. Esto se debe no tanto a los fundamentales, sino al discurso de Musk, que vuelve a hacer de las suyas y ser muy optimista sobre los proyectos futuros. Los ingresos del cuarto trimestre del segmento de automóviles han caído un 8% en el último trimestre del 2024, pero los de la rama de generación de energía se han doblado. Aún así, el aumento de los costes ha tenido un impacto importante, llevando a los beneficios a caer un 71%. Esto está ayudando a dar alas al S&P500. Las acciones de Tesla suben un 9% en este 2025. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

