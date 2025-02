El Ibex35 en 13.000 puntos

Jornada de subidas generalizadas en los índices bursátiles europeos, entre los que tenemos que destacar al Ibex35. Nuestro selectivo asciende un 0,5%, lo que le permite superar los 13.000 puntos, máximos no vistos desde 2008. La más alcista del índice es Indra (+4,7%), que aprovecha el impulso del mayor gasto en defensa que se espera a nivel europeo para los próximos años. Por el lado contrario, las acciones de Cellnex ceden un 1,7% en su precio cayendo hasta los 31,2 euros. El riesgo de una guerra comercial aumenta tras ver cómo Trump pidió a sus asesores económicos y de comercio la resolución para dentro de 6 semanas de unos aranceles recíprocos contra los países que imponen cualquier tipo de gravamen a productos estadounidenses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los precios del petróleo cotizan hoy con ligeras subidas del 1%, mientras los inversores siguen de cerca las negociaciones del posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que podría aliviar las sanciones que interrumpen los flujos de suministro de crudo a nivel mundial. El West Texas fluctúa en los 71 dólares el barril mientras que el Brent roza los 75. Se espera un exceso de oferta durante el año unido a la posible flexibilización de las sanciones rusas. Por el lado de la demanda, el crecimiento a nivel global podría deteriorarse por la escalada arancelaria con la que amenaza Trump. Al mismo tiempo, la OPEP+ está considerando retrasar los incrementos mensuales de la oferta que debían comenzar en abril. En este escenario, el oro aumenta un 0,7% su valor hasta los 2.900 dólares la onza. Hoy no cotiza Wall Street debido al festivo del Día de los Presidentes en Estados Unidos. ¿Cómo invertir en el Ibex35? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.