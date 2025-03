El Ibex35 pierde los 12.900 puntos

Los mercados siguen ajustándose a las repercusiones de la guerra comercial, lo que limita las esperanzas de una posible recuperación tras haber vivido el lunes el episodio de mayor volatilidad en meses. El Ibex 35 no es ajeno a la incertidumbre global y ha terminado la jornada por debajo de los 12.900 puntos, con la mayoría de sus valores en terreno negativo. Entre los sectores más afectados destaca el turismo, con caídas significativas en IAG y Amadeus, impactadas por la advertencia de la aerolínea estadounidense Delta Airlines, que ha reducido a la mitad su previsión de beneficios debido a la caída en la demanda de viajes. Este es un nuevo indicio de que las preocupaciones económicas están afectando el gasto de los consumidores. También han sufrido pérdidas los bancos y las compañías vinculadas a materias primas, debido a su carácter cíclico y la expectativa de un menor crecimiento global. Por su parte, la farmacéutica Grifols ha registrado una fuerte caída, pese a haber negado irregularidades en la obtención de beneficios económicos. En el lado positivo, destacan empresas del sector energético como Endesa e Iberdrola, así como Indra, que, al igual que otras compañías de defensa en Europa, ha subido gracias a la expectativa de nuevos acuerdos para incrementar el gasto en el sector. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Donald Trump sube de nuevo los aranceles En Wall Street, la tendencia bajista continúa. A pesar de que las acciones comenzaron el día en positivo, se replegaron tras el anuncio del presidente Donald Trump de elevar al 50% los aranceles sobre el acero y el aluminio procedentes de Canadá, en respuesta a la decisión de Ontario de gravar la electricidad exportada a Estados Unidos. Como resultado, el S&P 500 amplía su retroceso desde máximos históricos hasta el 9,5%. Los inversores se preguntan en qué nivel, denominado el “Trump put”, el presidente intervendrá para respaldar el mercado. De momento el mercado está recibiendo el palo de la guerra arancelaria o la inmigración, pero después vendrá la zanahoria con los recortes de impuestos o la desregulación. A nivel corporativo, Delta Airlines ha sido una de las compañías más castigadas, mientras que Tesla muestra signos de recuperación y Netflix ha tenido una jornada positiva tras anunciar el fortalecimiento de su estrategia con nuevos contenidos.



En Europa, los índices también han sufrido descensos debido a la incertidumbre económica global, aunque el Dax alemán ha sido el más resistente. Al igual que en España, el sector turístico ha sido de los más afectados. En el ámbito corporativo, Volkswagen ha destacado por la solidez de sus resultados, a pesar de los desafíos que enfrenta, como los aranceles previstos por Estados Unidos y la reducción de su cuota de mercado en China. La caída en el dólar impulsa En el mercado de divisas, el euro continúa fortaleciéndose y se acerca a un tipo de cambio de 1,1 dólares, recuperando prácticamente todas las pérdidas acumuladas desde las elecciones en EE.UU. Este movimiento refleja la confianza de los inversores en una mejora del crecimiento en Europa, impulsada por el plan de gasto anunciado recientemente por Alemania.

La debilidad del dólar ha favorecido el repunte de muchas materias primas. El oro ha sido uno de los activos con mejor desempeño, impulsado tanto por el temor a una recesión como por la incertidumbre general y la caída de la rentabilidad de los bonos.

