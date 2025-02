El Ibex35 rompe los 12.900 puntos

El Ibex35 vuelve a cerrar con fuertes subidas de más del 1% y se ha coronado como la más alcista dentro del continente europeo. El selectivo español sigue de dulce y se ubica en la zona de los 12.900 puntos con la ayuda del sector bancario. Movimientos en el Ibex35 Bankinter ha sido la acción más alcista del Ibex35, con una subida superior al 3%. Sin embargo, el sector bancario en general ha tenido subidas importantes tras unos datos de inflación de Estados Unidos que han sido superiores a lo esperado. El mercado teme que se importe parte de la inflación a la Eurozona y obligue a Lagarde a mantener los tipos sin cambios, lo que beneficiaría al sector. Grifols también se ha anotado subidas de más del 2% después del respaldo de dos grandes casas de análisis Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La parte bajista ha estado copada por Mapfre, que ha reportado sus resultados del 2024 y no han gustado al mercado. El crecimiento de su beneficio neto se ha basado en el aumento de las primas y sobre todo en el descenso del ratio combinado en Latam y EMEA, pero se enfrenta a un contexto de bajadas de tipos de interés y a un segmento de autos que aún le queda para entrar en beneficios. Otros mercados Más allá del Ibex35, en Europa la sesión también ha cerrado en verde con otra importante escalada de más de medio punto porcentual del DAX, gracias en parte a las subidas de Siemens Energy. En Wall Street la jornada ha empezado mal y el Dow Jones se deja casi un 1%. El dato de inflación CPI de enero ha sido una décima superior al esperado y ya se ubica en el 3%. Esto está arraigando los miedos a la inflación y los inversores ya temen una política de la FED más estricta. El índice que peor desempeño está teniendo es el Russell 2000, que depende de los bajos tipos de interés. El petróleo se ha anotado caídas debido a que los inventarios de petróleo semanales de Estados Unidos han estado en casi 1 millón de barriles de petróleo por encima de lo esperado. Por otro lado, el euro/dólar y el bitcoin se mantiene plano.

