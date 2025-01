📊Las acciones de Bankinter suben tras batir expectativas

Las acciones de Bankinter (BKT.ES) han comenzado la sesi贸n con ca铆das del 2% a pesar de que sus cifras del cuarto trimestre del a帽o 2024 han batido las expectativas del consenso de analistas.聽Sin embargo, ya se han dado la vuelta y cotizan en verde. La entidad ha conseguido sobreponerse a la ca铆da de los tipos de inter茅s y ha reportado unas cifras que son s贸lidas y muestra la gesti贸n del riesgo de la directiva.聽 聽 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cifras clave de los resultados del 4潞 trimestre de 2024 de Bankinter Margen de intereses: 550.019 miles de euros, -4,3% frente al 4T23 y -0,88% vs expectativas

Comisiones netas: 195.966 miles de euros, +18,62% frente al 4T23 y +4,91% vs expectativas

Beneficio por acci贸n (BPA): 0,247鈧, +38,6% frente al 4T23 y +2,9% vs expectativas

聽 Opini贸n del Equipo de An谩lisis de XTB Espa帽a de los resultados de Bankinter Los resultados de Bankinter muestran una evoluci贸n s贸lida del negocio a pesar de la ca铆da de los tipos de inter茅s en Europa. El margen de intereses ha ca铆do m谩s de lo esperado, debido a una generaci贸n de cr茅dito d茅bil. El volumen de cr茅dito neto creado ha sido de 1.737,9 millones de euros intertrimestral, una menor generaci贸n incluso que en el cuarto trimestre del 2023, cuando los tipos de inter茅s se ubicaban en un nivel m谩s alto. Por ello, la ca铆da del margen de clientes hasta el 1,87% frente al 2,07% del 煤ltimo trimestre del 2023 ha afectado al margen en mayor medida de lo esperado. Tanto es as铆, que en el 2024 completo la nueva producci贸n de hipotecas residenciales fue de 5.800 millones de euros, la misma que en 2023. Esto sigue mostrando un signo de debilidad en la demanda de cr茅dito que nos preocupa y sigue respaldando nuestra tesis sobre el sector bancario espa帽ol.聽 聽 Fuente: Informe de resultados de Bankinter Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Por otro lado, quitando la generaci贸n de cr茅dito, el resto de m茅tricas nos parecen s贸lidas. La cifra de comisiones netas ha estado por encima de lo esperado debido principalmente a un gran desempe帽o de los recursos fuera de balance, donde se incluyen fondos de inversi贸n y otros servicios de gesti贸n de activos y seguros. Las comisiones de este 谩rea han crecido m谩s de un 28% con respecto al mismo trimestre del a帽o anterior y un 12,7% intertrimestral, sobre todo gracias a la gesti贸n de activos. Esto se debe a que dichos recursos fuera de balance han aumentado en un 22,2% en el 煤ltimo a帽o. Adem谩s, los negocios de Portugal e Irlanda siguen funcionando bien y ya representan el 15% de su margen bruto, lo que indica que la diversificaci贸n de negocio del banco contin煤a a buen ritmo y nos parecen dos geograf铆as clave para desarrollar negocio en los pr贸ximos a帽os.聽 Por 煤ltimo, se帽alar que el ROE de Bankinter se ha ubicado en el 17,9%, frente al 17,1% de hace un a帽o, a la vez que su ratio de capital CET1 fully loaded se ubica en el 12,41%, muy por encima del 8,01% exigido por el BCE. De hecho, se ubica por encima del 12,3% con el que acab贸 2023, lo que sigue indicando el compromiso de la directiva con la gesti贸n de riesgos.聽 Probablemente el ciclo bancario haya llegado a su punto alto, pero dentro del sector, Bankinter se coloca como una de las mejores entidades para capear el temporal.聽 Las acciones de Bankinter se est谩n anotando una ligera subida cercana al 1%, tras las ca铆das experimentadas a comienzo de la sesi贸n del Ibex35. Esta comportamiento positivo se mantiene en l铆nea con la tendencia mostrada en el acumulado del a帽o, donde las acciones de Bankinter suben casi un 10%. 聽 Fuente: Plataforma de XTB 聽 驴C贸mo comprar acciones de Bankinter? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB,聽nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Bankinter para invertir en la compa帽铆a.聽Al igual que ocurre con el resto de聽ETFs聽o聽acciones聽de nuestra cartera,聽los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta.聽Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.