Resumen Diario: Recuperación Tímida de los Mercados en Medio de Presión en Bonos

El S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios, mientras que el Nasdaq 100 subió un 0,4% y el Dow Jones permaneció plano, con las acciones tecnológicas liderando una modesta recuperación tras la caída del miércoles provocada por la agitación en el mercado de bonos.

durante la próxima década. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron 4 puntos básicos hasta el 4,56% después del repunte del miércoles, aunque los rendimientos a 30 años permanecieron elevados en torno al 5,09% , reflejando la creciente exigencia de compensación por parte de los inversores ante gobiernos con mayores cargas de deuda.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció que la trayectoria de la deuda estadounidense es "insostenible", advirtiendo sobre una posible "rebelión" de los inversores si se alcanza un punto de inflexión, en un contexto en que la relación deuda/PIB ronda el 100% y los pagos anuales por intereses ascienden a 880.000 millones de dólares, superando el presupuesto de defensa.

Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 111.000 dólares, subiendo un 2,7% hasta 111.256 USD, impulsado por la búsqueda de activos alternativos ante la preocupación fiscal y la narrativa del "Sell America" tras la rebaja crediticia de Moody's.

La actividad empresarial en EE.UU. mejoró tras una disminución de la ansiedad comercial, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron al nivel más bajo en cuatro semanas. Sin embargo, las ventas de viviendas existentes cayeron inesperadamente, marcando su ritmo más lento en siete meses.

Snowflake se disparó un 10% tras reportar su primer trimestre con ingresos por 1.000 millones de dólares y ofrecer previsiones optimistas por encima de lo esperado, lo que refleja un gasto empresarial constante en software a pesar de la incertidumbre económica.

Target cayó un 4% después de recortar sus previsiones anuales de ventas, ahora anticipando una caída de un solo dígito, debido a la reducción del gasto del consumidor en bienes discrecionales y a la reacción negativa por cambios en su política DEI en enero.

Ralph Lauren subió un 2% pese a prever un crecimiento moderado y contemplar aumentos de precios para compensar el impacto arancelario, dado que el 96% de sus productos se fabrica en el extranjero, incluyendo un 12% desde China.

El Departamento de Justicia abrió una investigación antimonopolio sobre los acuerdos de asociación en IA de Google, mientras que UnitedHealth y Humana cayeron tras los planes de la administración Trump de ampliar las auditorías de Medicare sobre planes privados de salud.

Nike anunció su regreso a la plataforma de Amazon tras su salida en 2019, como parte de sus esfuerzos de renovación del crecimiento, mientras que AT&T acordó adquirir las operaciones de fibra para consumidores de Lumen por 5.750 millones de dólares para expandir su cobertura de banda ancha.

Los precios del petróleo cayeron más del 1,5% ante informes sobre posibles aumentos de producción de la OPEP+ en julio. El WTI retrocedió hasta 60,84 USD y el Brent hasta 63,98 USD, ante la posible decisión del cartel de incrementar la oferta.

Los datos PMI en Europa fueron mixtos. Francia informó un resultado en línea con las expectativas, aunque todos los indicadores permanecieron por debajo del umbral clave de los 50 puntos. En Alemania, el PMI compuesto sorprendió con una caída inesperada hasta 48,6 puntos (frente al pronóstico de 50,4).

El índice de sentimiento empresarial IFO de Alemania mostró una leve mejora con respecto al mes anterior. El índice de condiciones subió a 87,5 puntos (desde 86,9), las expectativas aumentaron a 88,9 puntos (desde 87,4) y la evaluación actual cayó solo ligeramente en 0,3 puntos hasta 86,1.

Las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. estuvieron en línea con lo previsto, situándose en 227.000, sin cambios significativos frente a la semana anterior.

Los índices PMI en EE.UU. señalaron una fortaleza continua tanto en servicios (52,3 frente a 50,6 en abril) como en manufactura (52,3 frente a 50,2), sorprendiendo positivamente ante las preocupaciones sobre el impacto prolongado de los aranceles comerciales en la economía.

El Índice Dólar subió un 0,1%, con el euro cayendo un 0,4% hasta 1,1286 USD y el yen debilitándose ligeramente a 143,86 por dólar, mientras que Ethereum avanzó un 6,7% hasta 2.677 USD, acompañando el repunte de Bitcoin.

