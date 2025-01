El Ibex35 supera los 12.400 puntos

La euforia en los mercados financieros continúa, con Europa nuevamente liderando el camino, destacándose especialmente el Ibex35, que ha logrado superar el umbral de los 12.400 puntos. El acontecimiento más relevante de la jornada ha sido la reducción de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). Aunque esta decisión ya estaba prevista por los mercados, Christine Lagarde ha señalado que la política monetaria del BCE sigue siendo restrictiva, lo que sugiere una mayor relajación en los próximos meses. El Ibex35, a la cabeza de Europa Este movimiento por parte del BCE, lo han aprovechado positivamente los sectores más sensibles a los tipos de interés, que han registrado las mayores alzas del día. Entre ellos, las Socimis del Ibex35 han salido beneficiadas ante la perspectiva de un incremento en la actividad del sector y su atractivo como empresas de altos dividendos. Asimismo, las utilities han cerrado en positivo, pese a una semana complicada, tras descontarse que la demanda de energía para el desarrollo de la inteligencia artificial podría ser menor de lo esperado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto a la banca, la sesión ha sido mixta. BBVA, que presentó sus resultados hoy, cerró con avances, respaldado por sólidos datos financieros, impulsados principalmente por el buen desempeño en mercados clave como México y España, así como un rápido aumento en la concesión de nuevos créditos en comparación con el trimestre anterior. También ha destacado la subida de Inditex, que mantiene su tendencia alcista de la última semana, impulsada por los buenos resultados del sector, la reducción de tipos y la ausencia, por el momento, de aranceles por parte de Donald Trump. Los resultados y datos macroeconómicos destacan en EEUU Más allá del Ibex35, en Wall Street la sesión comenzó con cautela pero fue ganando impulso a lo largo del día. La publicación de resultados empresariales ha tenido un impacto positivo en los principales índices, con Meta, Tesla e IBM a la cabeza, mientras que Microsoft decepcionó debido a menores ingresos en la nube. Además, se han conocido nuevos datos macroeconómicos que confirman que la economía de EE. UU. sigue expandiéndose a buen ritmo. El gasto de consumo, que representa la mayor parte de la actividad económica, creció un 4,2%, superando el umbral del 3% en trimestres consecutivos por primera vez desde finales de 2021. En el ámbito empresarial, las declaraciones de Mark Zuckerberg sobre la inteligencia artificial y las fuertes inversiones que Meta planea realizar en los próximos años han sido bien recibidas por las compañías de semiconductores, que venían sufriendo caídas tras la irrupción de DeepSeek. En Europa, las bolsas siguen con una tendencia alcista acelerada. Hoy se han publicado los datos de crecimiento del PIB en las principales economías de la región, con cifras negativas en Francia y Alemania, aunque parcialmente compensadas por el crecimiento en países como Portugal y España. A pesar de este contexto, el índice alemán sigue marcando máximos históricos, gracias a que la mayor parte de los beneficios de sus compañías provienen de mercados internacionales y a la diferente composición del índice respecto a la economía del país. El oro sigue marcando récords históricos En el mercado de materias primas, los precios siguen al alza debido a la debilidad de las principales divisas. El oro ha alcanzado un nuevo récord histórico, impulsado por la caída del dólar, datos macroeconómicos por debajo de lo esperado y la creciente expectativa de que la Reserva Federal pueda adelantar la reducción de los tipos de interés.



