La paradoja de Jevons y el fenómeno de DeepSeeek

A raíz de la histórica irrupción de Deepseek de esta semana, que puso patas arriba la industria de la IA y borró de un plumazo casi 600.000 millones de dólares en el valor de Nvidia, un concepto económico se ha convertido en tendencia en Estados Unidos en los últimos días: “la paradoja de Jevons”. Pero ¿qué es exactamente este concepto y cómo puede relacionarse con el terremoto DeepSeek? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué es la paradoja de Jevons y qué relación guarda con DeepSeek? La paradoja de Jevons es una teoría económica desarrollada por el economista inglés William Stanley Jevons en 1865. Recogida en su libro, ‘La cuestión del carbón’, esta teoría surgió a raíz de la fuerte dependencia que Reino Unido tenía por aquel entonces al carbón, materia prima que le había convertido en una de las grandes potencias del mundo. Tras observar que la mejora en la extracción de esta materia prima no redujo su demanda, sino que la aumentó, Jevons planteó un supuesto paradójico: que cuanto más eficiente fuera el proceso por el que se consigue un recurso por producción, mayor sería su demanda y su consumo general. Este principio resume, en grandes líneas, la paradoja de Jevons, un concepto que ha vuelto a resurgir esta semana ante las dudas que acechan al mercado de la inteligencia artificial tras la irrupción de DeepSeek. Así lo demuestra una publicación escrita este mismo lunes, fecha de la hecatombe DeepSeek, en la red social X por el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, quien afirmó: “¡La paradoja de Jevons contraataca! A medida que la inteligencia artificial se vuelva más eficiente y accesible, veremos cómo su uso se dispara, convirtiéndola en un producto de consumo del que no nos cansaremos”. La publicación, que suma más de 2.700 reposteos y de 12.900 ‘me gustas’, aparecía acompañada por un enlace a la página de la Wikipedia en la que se describe este concepto y que ha visto cómo su tráfico se ha ido disparando estos días, y sintetiza el debate que existe actualmente en el sector tecnológico: ¿ayudará DeepSeek a la adopción de la IA y, consecuentemente, impulsará a las grandes tecnológicas? ¿Puede DeepSeek ayudar a las grandes tecnológicas? La hazaña de DeepSeek, que logró algo con mucho menos dinero y recursos que sus competidores estadounidenses como OpenAI y Meta, puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, que se necesitarán menos chips de alta tecnología como las que fabrica Nvidia y menos plantas de energía para alimentarlas, lo cual ha generado grandes caídas en las empresas del sector, con Nvidia y ASML anotándose caídas de más del 10% el pasado lunes. Por otro lado, lo que explica la paradoja de Jevons y que parece justificar el CEO de Microsoft: llegados a este punto, queremos mucho más. Esta reacción podría ser también lo que persigue el mercado a raíz de la recuperación del pasado martes, que permitió a muchas de las compañías tecnológicas avanzar en este entorno ante la expectativa de menores gastos y ampliación de sus márgenes. Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

