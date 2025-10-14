Las bolsas europeas se vieron sometidas a presión en la primera parte de la sesión del martes, con el FTSE 100 cayendo un 0,53%, el DAX 40 un 1,38%, el CAC 40 un 1,24% y el Euro Stoxx 50 un 1,27%. El sentimiento negativo se debió a la escalada de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, tras el anuncio del Ministerio de Comercio de medidas de represalia contra cinco empresas vinculadas a Estados Unidos y la amenaza de nuevas restricciones.

Sectores con movimientos

Entre los sectores, las telecomunicaciones, el inmobiliario y los servicios públicos tuvieron el mejor rendimiento, con Ericsson registrando una sólida ganancia del 15% tras sus resultados trimestrales y el aumento de sus previsiones. El sector inmobiliario se vio impulsado por Bellway (+6,3%), que anunció mayores beneficios, cambios en la asignación de capital y una recompra de acciones.

Los sectores más afectados son los de materias primas, automoción y componentes, y energía. Las acciones de Michelin cayeron hasta un 9,4% hoy tras revisar a la baja sus previsiones para 2025 debido al deterioro del entorno empresarial. Las caídas en el sector de las materias primas se debieron a la bajada de los precios de los metales, aunque Rio Tinto (-1,9%) mitigó la presión al anunciar un aumento de los envíos en el tercer trimestre. El sector energético se debilitó debido a la caída de los precios del petróleo, y BP (-2,5%) anunció un aumento de la producción upstream en su informe, advirtiendo al mismo tiempo de una menor actividad comercial en el tercer trimestre. Entre las acciones que destacaron se encuentran TomTom (+7,5%) tras unos resultados mejores de lo esperado, easyJet (+2%) tras la noticia de su adquisición por MSC, y Robert Walters (+8%) tras una ligera mejora en el tercer trimestre a pesar de la debilidad de sus ingresos.

Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general. Fuente: xStation

Gráfico diario del DAX

El DAX 40 cayó durante la sesión del martes y volvió a probar los niveles de soporte clave establecidos por la media móvil exponencial de 50 días (línea azul en el gráfico). Esto muestra que, a pesar de las noticias más favorables sobre la relación entre EE. UU. y China, los inversores siguen preocupados por la incertidumbre geopolítica o están reanudando el cierre de posiciones largas tras una serie de ganancias prolongadas. Sin embargo, por ahora, el índice se mantiene en una tendencia técnica alcista, como se observa por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días. El RSI de los últimos 14 días ha caído por debajo de los 70 puntos, hasta la zona de los 49 puntos, lo que es relativamente neutral y no indica sobreventa ni sobrecompra. Fuente: Plataforma de XTB