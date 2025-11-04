El Nasdaq 100 se deja un 1% en el inicio de sesión

- El Nasdaq 100 corrige
- Los inversores salen de valores con múltiplos disparatados
El Nasdaq 100 se deja un 1% en este inicio de sesión y con fuertes caídas entre las tecnológicas más importantes. La última ronda de resultados no gusta, lo que se mezcla con cierto vértigo por las preocupaciones de burbuja en todo lo relacionado con la IA.
El Nasdaq 100 se tiñe de rojo
El valor más bajista del Nasdaq 100 es Palantir, cuyas acciones caen más de un 8% por un menor crecimiento esperado en sus ingresos para el trimestre actual. Esto pone de manifiesto la sensibilidad de este tipo de acciones, que cotizan a múltiplos disparatados, a cualquier variación de su crecimiento esperado a pesar de que los ingresos del último trimestre crecieran en un 63% interanual.
A todo esto se junta las menores expectativas de recortes de tipos por parte de la FED, que impacta de manera más importante a este índice que al S&P 500.
Esto está afectando a otras acciones como Intel, que se dejan más de un 3% y a medida que avanza la sesión el castigo es mayor, descendiendo posiciones en el Nasdaq 100.
En la parte alta del Nasdaq 100 hay otros valores como Marriot o Mercado libre que se anotan subidas de más del 1%, pero el sentimiento en el selectivo es predominantemente negativo.
El Nasdaq 100 sube un 22% en este 2025.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
