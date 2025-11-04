¿Qué podemos esperar de los resultados de AMD?

-
Advanced Micro Devices, conocida como AMD, publicará hoy su informe del tercer trimestre de 2025, que se dará a conocer tras el cierre del mercado. El informe proporcionará a los inversores información clave sobre el desarrollo de la compañía, con especial atención al segmento de aceleradores de inteligencia artificial, de rápido crecimiento. En los últimos dos meses, AMD ha firmado importantes acuerdos con OpenAI y Oracle para el suministro de grandes volúmenes de sus chips de IA más recientes, lo que subraya la creciente importancia de esta área en la estrategia de la compañía y confirma su capacidad para competir eficazmente con el líder del mercado, Nvidia. Esto sienta las bases para un ciclo de inversión a largo plazo en la industria de los semiconductores, proyectado hasta 2030.
En el tercer trimestre, se prevé que el segmento de centros de datos genere aproximadamente 4.140 millones de dólares en ingresos, mientras que los ingresos totales de AMD se proyectan en torno a los 8.740 millones de dólares, con un margen bruto del 54%. Los gastos de capital previstos alcanzan los 220 millones de dólares, y la inversión en investigación y desarrollo se acerca a los 2.000 millones de dólares, lo que refleja el compromiso de AMD con la innovación y el mantenimiento de su liderazgo tecnológico. El nuevo chip MI450 podría impulsar significativamente el crecimiento futuro, mientras que los resultados estables en los segmentos de servidores tradicionales, clientes y videojuegos respaldan las expectativas positivas del informe.
Expectativas del mercado y rendimiento de las acciones de AMD
Las acciones de AMD cotizan cerca de sus máximos históricos, por encima de los 250 dólares, lo que refleja un aumento significativo en el valor de la compañía este año. Los inversores siguen de cerca si la compañía cumplirá sus proyecciones, especialmente en los segmentos clave de IA y centros de datos, donde la competencia con Nvidia es particularmente intensa. Los mercados tradicionales de PC y videojuegos se mantienen estables y continúan siendo una importante fuente de ingresos.
AMD se centra en fortalecer su posición de liderazgo en IA y centros de datos mediante el desarrollo de los chips MI350 y MI450 y los procesadores EPYC. Las alianzas con empresas como OpenAI, Oracle y Microsoft permiten el rápido despliegue de nuevas soluciones y la captación de una mayor cuota de mercado. El segmento de clientes y videojuegos sigue desempeñando un papel fundamental en la diversificación de ingresos, impulsado por la popularidad de los procesadores Ryzen Zen 5, las tarjetas gráficas RDNA 4 y las soluciones SoC para consolas. Las importantes inversiones en investigación y desarrollo tienen como objetivo mantener el liderazgo tecnológico y la competitividad.
Riesgos y desafíos de AMD
Entre los principales riesgos se encuentran las restricciones a las exportaciones a China, que podrían limitar las ventas en los segmentos de IA y centros de datos. Las fluctuaciones en la demanda de los mercados de videojuegos y PC pueden afectar los resultados financieros, y la alta valoración de las acciones aumenta la sensibilidad a las noticias negativas.
Por otro lado, las operaciones de AMD dependen de factores macroeconómicos globales, como la inflación, las fluctuaciones cambiarias y las tensiones geopolíticas, en particular las restricciones a las exportaciones entre Estados Unidos y China. El mercado de semiconductores sigue siendo altamente competitivo: Intel domina el segmento de CPU y Nvidia mantiene una ventaja en IA y centros de datos. Las decisiones regulatorias y políticas influirán significativamente en las perspectivas futuras de la compañía.
El informe del tercer trimestre de 2025 será una prueba crucial para la capacidad de AMD de mantener un crecimiento dinámico en los segmentos de alto potencial de IA y centros de datos, al tiempo que mantiene la estabilidad en los mercados de PC y videojuegos. Cumplir con las previsiones, gestionar eficazmente los riesgos geopolíticos y relacionados con los costes, continuar el desarrollo tecnológico y aprovechar las alianzas estratégicas serán claves para que AMD mantenga su posición privilegiada en la industria de semiconductores.
