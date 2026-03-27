El índice de sentimiento de Michigan refleja preocupación por un repunte a corto plazo de la inflación en EE. UU.

Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (EE. UU.) – Marzo: 53,3 (est. 53,5; prev. 55,5) Condiciones actuales: 55,8 (est. 55,8; prev. 57,8)

55,8 (est. 55,8; prev. 57,8) Expectativas: 51,7 (est. 53,8; prev. 54,1)

51,7 (est. 53,8; prev. 54,1) Expectativas de inflación a 1 año: 3,8% (est. 3,4%; prev. 3,4%)

3,8% (est. 3,4%; prev. 3,4%) Expectativas de inflación a 5–10 años: 3,2% (est. 3,2%; prev. 3,3%) El sentimiento del consumidor se deterioró aún más en marzo, quedando por debajo de las estimaciones en todos los componentes. La directora de la encuesta, Joanne Hsu, señaló que los precios de la gasolina tuvieron el impacto más directo en los encuestados este mes, aunque sigue siendo incierto hasta qué punto esos costes se trasladarán al resto de los precios. Los precios de la gasolina son uno de los factores psicológicos más influyentes en la confianza del consumidor: son muy visibles, se compran con frecuencia y pesan de forma desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos, lo que los convierte en un barómetro fiable del estado de ánimo financiero de los estadounidenses. Sobre la encuesta de la Universidad de Michigan El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan es uno de los indicadores más seguidos sobre la confianza de los hogares estadounidenses. Basado en unas 600 entrevistas telefónicas (indexado al primer trimestre de 1966 = 100), recoge las opiniones de los encuestados sobre sus finanzas personales, las condiciones económicas generales y la disposición a comprar bienes duraderos. Los mercados prestan especial atención a su publicación preliminar de mitad de mes, que puede mover los rendimientos del Tesoro, los futuros de renta variable y el dólar estadounidense, aunque su impacto de mercado ha disminuido respecto a décadas anteriores.

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