El índice de referencia de las mayores empresas chinas que cotizan en Hong Kong, el HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index), ha subido más del 3,2% hoy, ampliando su eufórica subida. Desde principios de año, el índice Hang Seng ha subido más del 18%, lo que lo convierte en el índice global con mejor rendimiento. Los inversores parecen estar esperando que DeepSeek y otros modelos de inteligencia artificial chinos actúen como un imán para la inversión extranjera, permitiendo a las empresas nacionales expandirse agresivamente en nuevos mercados, desafiando directamente a sus homólogas estadounidenses. Además, las recientes medidas de la administración china sugieren una postura más favorable hacia el sector privado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desde principios de año, las acciones de Alibaba (BABA.US), el principal gigante tecnológico chino, han subido casi un 70%, y los inversores se apresuraron a comprar la reciente caída del 10% provocada por las preocupaciones arancelarias de Estados Unidos, lo que indica un "apetito" sostenido por las acciones chinas. Cotización del Hang Seng Si nos fijamos en el gráfico diario, el Hang Seng ha subido casi un 100% desde los mínimos del año pasado, y los avances se han acelerado tras el lanzamiento de DeepSeek. Sin embargo, el índice de referencia se mantiene dentro de un canal de precios descendente a largo plazo, donde es probable que se dirija hacia una prueba del límite superior cerca del nivel de 9.000 puntos. En 2020-2021 se observó un impulso alcista similar, pero duró poco, ya que el índice acabó hundiéndose bajo el peso de una economía china en dificultades. Esta vez, los datos macroeconómicos de China siguen sin indicar una fuerte recuperación y la demanda de los consumidores internos sigue siendo débil. La principal zona de soporte está marcada por los niveles EMA50 y EMA200 en los niveles 7800 y 7100, mientras que al menos una zona de resistencia a corto plazo se puede encontrar cerca del nivel de 9000 puntos. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

