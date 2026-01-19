El IPC de Canadá de diciembre sorprende al alza

- El IPC de Canadá de diciembre se sitúa en un 2,4%, frente al 2,2% esperado
- La inflación general se mantiene por encima del objetivo del 2%
El IPC de Canadá de diciembre ha sorprendido al alza, situándose en un 2,4% interanual, superando las expectativas del 2,2%, impulsado principalmente por el alza de los precios de los alimentos y la resiliencia de los precios de los restaurantes, lo que indica una inflación persistente en el sector servicios a pesar del enfriamiento de las categorías de bienes. Las métricas de inflación subyacente mostraron una mejora, con la mediana y el recorte del IPC descendiendo ligeramente al 2,5% y el 2,7% respectivamente, lo que sugiere que las presiones subyacentes sobre los precios se están moderando, una señal positiva para la narrativa desinflacionaria del Banco de Canadá. El sorprendente aumento de los precios, sumado a una deflación intermensual del -0,2%, oculta una preocupante bifurcación: mientras que los bienes transables enfrentan presiones deflacionarias, los servicios no transables y los alimentos se mantienen estables, con precios de los comestibles subiendo un 5,0% interanual y la carne de res congelada subiendo un 17,7%.
- IPC de Canadá NSA (M/M) Dic: -0,2 % (est.: -0,3 %; ant.: 0,1 %)
- IPC (Interanual): 2,4 % (est.: 2,2 %; ant.: 2,2 %)
- IPC subyacente - Mediana (Interanual): 2,5 % (est.: 2,7 %; ant.: 2,8 %)
- IPC subyacente - Trimestral (Interanual): 2,7 % (est.: 2,7 %; ant.: 2,8 %)
La inflación general de Canadá se mantiene por encima del objetivo
Para el Banco de Canadá, este informe refuerza una perspectiva mixta que complica las decisiones de recorte de tipos; la inflación general se mantiene por encima del objetivo del 2%, y el sólido crecimiento de los precios de los restaurantes evidencia una fuerte demanda de los consumidores, lo que desaconseja una flexibilización agresiva. El beneficio técnico de la eliminación de los cambios en el GST/HST del cálculo interanual enmascara la rigidez subyacente en materia de vivienda y alimentos, lo que mantiene vivos los riesgos de inflación a mediano plazo y probablemente impulsa al Banco de Canadá hacia una postura más cautelosa de lo que anticipaban los precios del mercado. Esto debería respaldar al dólar canadiense a corto plazo, a medida que las expectativas de tipo elevados sostenidos en relación con otros bancos centrales se vuelven más plausibles; los mercados podrían recalibrar a la baja las probabilidades de un recorte de tipos, lo que apuntalaría al dólar canadiense mediante una menor compresión del diferencial de tipos con el dólar estadounidense.
El par USD/CAD mantiene la tendencia bajista intradía tras la publicación.
