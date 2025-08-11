El IPC de EE. UU., clave en una semana de cautela

​​​​​​​El inicio de la nueva semana en los mercados financieros comienza con ligeros aumentos en los precios de la mayoría de los índices/contratos de futuros basados en índices bursátiles. El calendario de la sesión de hoy no incluye muchas publicaciones que puedan provocar un aumento significativo de la volatilidad del mercado. Sin embargo, el informe del IPC de EE. UU. es un punto clave para los mercados esta semana. Tras la reciente serie de débiles datos macroeconómicos, los inversores han comenzado a considerar un recorte de los tipos de interés en septiembre, ya que las autoridades de la Fed también están adoptando una postura más moderada. Los contratos de futuros indican una apertura al alza para la sesión de contado de hoy en las bolsas europeas.

El tipo de cambio EURUSD subió casi un 0,2% esta mañana. La preocupación por una lectura más baja está presionando al dólar estadounidense a la baja considerablemente. El par EUR/USD se ha apreciado casi un 0,20 % hoy. La debilidad del dólar también se debe a los comentarios de Bowman, de la Fed, quien pidió recortes de tipos de interés en todas las reuniones restantes de 2025, citando la debilidad del mercado laboral y los riesgos de inflación. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Publicaciones de datos clave programadas para esta semana: Fuente: Estudio propio, Departamento de Análisis de XTB

