¡El IPC de EE. UU. sube, pero queda por debajo de lo esperado! 🚨

10.04 – Datos de IPC en EE. UU. (marzo): CPI (m/m): 0,9% (esperado: 1%, previo: 0,3%)

CPI (a/a): 3,3% (esperado: 3,4%, previo: 2,4%)

Core CPI (m/m): 0,2% (esperado: 0,3%, previo: 0,2%)

Core CPI (a/a): 2,6% (esperado: 2,7%, previo: 2,5%) El mercado esperaba un fuerte repunte de la inflación como consecuencia del conflicto con Irán, algo que efectivamente se refleja en los datos. Sin embargo, el aumento de precios resultó ser ligeramente menor de lo previsto. También se observa que el incremento de los precios subyacentes sigue siendo mínimo, lo que subraya que la mayor volatilidad de precios hasta ahora se concentra en alimentos y energía. La reacción del mercado se mantiene tranquila y las subidas de EURUSD son limitadas. Gráfico del par EUR/USD Fuente: xStation 5

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.