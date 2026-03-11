El IPC no sorprende… pero el mercado sí: el dólar se dispara y el euro pierde 1,16

Conclusiones clave El IPC de EE. UU. cumple previsiones y mantiene una dinámica contenida.

La composición del dato muestra estabilidad con ligera desaceleración del Core.

El par EUR/USD vuelve a caer tras una reacción inicial limitada al informe.

12:30 (GMT), Estados Unidos — datos de inflación de febrero: CPI interanual: Actual 2,4% (Previsión 2,4%, Anterior 2,4%)

CPI mensual: Actual 0,3% (Previsión 0,3%, Anterior 0,2%)

Core CPI interanual: Actual 2,5% (Previsión 2,5%, Anterior 2,5%)

Core CPI mensual: Actual 0,2% (Previsión 0,2%, Anterior 0,3%) A pesar de que la lectura suave de enero ofrecía una base favorable para febrero, los precios al consumidor en EE. UU. se mantuvieron contenidos. Sin embargo, los datos están actualmente sesgados a la baja por el shutdown del gobierno y aún no reflejan el reciente repunte de los precios del petróleo que ya está afectando a los consumidores. Fuente: XTB Research La composición del IPC permanece en gran medida estable, con los servicios subyacentes, especialmente Shelter y billetes de avión, actuando como los principales impulsores de la inflación, aunque la desaceleración general en la dinámica del Core CPI (de 0,3% a 0,2% m/m) debería aliviar a la Fed en el próximo FOMC. En cuanto a la dinámica mensual a corto plazo: Los coches usados siguen ofreciendo el mayor alivio desinflacionario.

La ropa y las materias primas energéticas mostraron una fuerte aceleración en la presión de precios, en gran parte por el efecto base.

Los precios del software subieron un 6,5%, desafiando claramente la narrativa de “apocalipsis SaaS” que dominó febrero. Fuente: XTB Research Gráfica del par EUR/USD Inicialmente, el par más negociado del mundo tuvo una reacción muy limitada al nuevo dato de IPC, lo que sugiere que no hay una dirección clara para la política monetaria estadounidense ante la incertidumbre de los próximos datos. Treinta minutos después, el par EUR/USD reanudó las caídas, perforando el nivel clave de 1,1600 e intentando encontrar soporte en 1,1580. Fuente: xStation5

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