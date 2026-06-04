La bolsa hoy: Trump espera un acuerdo con Irán tan pronto como este fin de semana

- El petróleo cae más de 1% tras los comentarios de Trump sobre un posible acuerdo con Irán este fin de semana
- Los bancos de inversión advierten que un cierre prolongado de Ormuz podría llevar al Brent a 150 USD (Morgan Stanley) y provocar un “super‑squeeze” (HSBC), aunque JPMorgan sigue esperando reapertura en junio
- Asia cotiza en rojo y el USDJPY se mantiene cerca de 160
- En IA, el CAPEX masivo domina el debate
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Geopolítica: Irán, EE. UU., Ormuz y Oriente Medio
Los precios del petróleo caen entre 1,10% y 1,20% tras los comentarios de Donald Trump, quien sugirió que un posible acuerdo con Irán podría alcanzarse ya este fin de semana. Al mismo tiempo, Irán llevó a cabo un ataque contra un aeropuerto en Kuwait, mientras que Estados Unidos realizó bombardeos cerca del Estrecho de Ormuz. La situación sigue siendo tensa.
Según diversas informaciones, Trump habría dicho a sus asesores que solo escalaría el conflicto hacia una guerra total si soldados estadounidenses resultaran muertos. Esto sugiere que Washington podría tolerar choques militares limitados mientras mantiene abierto el canal de negociación.
Estados Unidos anunció que Israel y Líbano han acordado un marco de alto el fuego y la creación de zonas de seguridad en el sur del país. El anterior alto el fuego fracasó, por lo que la durabilidad del nuevo acuerdo es incierta. Aun así, el avance es relevante porque Irán había vinculado cualquier posible acuerdo con EE. UU. a la situación en el frente libanés.
La Cámara de Representantes aprobó una resolución de poderes de guerra destinada a impedir nuevos ataques contra Irán. Es la primera votación de este tipo desde que comenzó el conflicto. La Casa Blanca restó importancia a la medida, por lo que debe interpretarse principalmente como un gesto político simbólico.
Materias primas: petróleo y riesgos de oferta
Los bancos de inversión advierten que un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz podría provocar una grave escasez de petróleo.
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HSBC describió la situación como un “super‑squeeze”.
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Los modelos de Morgan Stanley sugieren que el Brent podría subir hasta 150 dólares si el bloqueo se prolonga.
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JPMorgan sigue esperando que Ormuz reabra en junio, debido al rápido agotamiento de inventarios.
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Kuwait estima que, una vez reabierto, podrá restaurar alrededor del 70% de su producción en 6–8 semanas, aunque la recuperación total llevará más tiempo.
Renta variable: Asia bajo presión
Las bolsas asiáticas cotizan con descensos moderados. El Nikkei 225, el Singapore 20 y los principales índices chinos registran caídas discretas.
Divisas: USDJPY cerca del nivel 160
El USDJPY continúa moviéndose alrededor de 160, aunque los movimientos en el mercado de divisas en general siguen siendo limitados.
Economía y bancos centrales: Australia y el RBA
La economía australiana creció un 0,3% en el primer trimestre, situando el crecimiento anual en 2,5%. Sin embargo, los economistas del Commonwealth Bank esperan que el crecimiento se desacelere hacia 1,5% a finales de año, reflejando un consumo más débil y un mercado inmobiliario en enfriamiento.
La gobernadora Michele Bullock y otros funcionarios del RBA comparecerán ante el Parlamento tras tres subidas consecutivas de tipos. Será la primera oportunidad para que los legisladores cuestionen directamente el ciclo de endurecimiento monetario.
Renta variable y IA: inversiones tecnológicas masivas
Goldman Sachs estima que Meta, Microsoft, Amazon y Alphabet gastarán colectivamente 5,3 billones de dólares en CAPEX hasta 2030. El gasto total en infraestructura de IA podría alcanzar 7,6 billones en los próximos cinco años. La escala supera el PIB anual de economías como Japón o Reino Unido.
Broadcom publicó resultados mejores de lo esperado, pero sus acciones cayeron casi 14% en el after-hours. Los ingresos por semiconductores de IA crecieron con fuerza, pero los inversores esperaban un sorprendente extra aún mayor. Reacciones similares se han visto recientemente en CrowdStrike y Palo Alto Networks.
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