El mercado alcista del uranio se acelera 📈 La euforia bursátil regresa con Uranium Energy Corp subiendo un 35%

El uranio ha vuelto a ser el centro de atención de los inversores, ya que el repunte de esta materia prima ha impulsado las acciones relacionadas con el uranio a nuevos máximos históricos. Los precios del uranio han subido a 85,25 dólares por libra, marcando el nivel más alto en casi 18 meses.

El mercado está descontando, cada vez con más fuerza, una combinación de creciente demanda estructural y un impulso de compra adicional por parte de los fondos de inversión. Las acciones de empresas como Uranium Energy Corp (UEC.US) en Estados Unidos, Cameco (CCJ.US) de Canadá y Kazatomprom (KAP.UK), el mayor productor de uranio del mundo con sede en Kazajistán, han registrado subidas históricas, impulsadas por el fuerte resurgimiento de la energía nuclear.

En un comentario reciente, Bank of America indicó que espera que los precios del uranio suban de forma constante en 2026, y es probable que la atención de los inversores se centre en productores a gran escala como Cameco, en lugar de en empresas mineras más pequeñas.

El mercado alcista del uranio ha vuelto, después de casi 20 años.

Los precios del uranio ya han experimentado un repunte sustancial, pero se mantienen muy por debajo de los niveles máximos observados durante el anterior mercado alcista de 2007. El sector sufrió el impacto del desastre de Fukushima, pero hoy la narrativa está cambiando de nuevo: se centra en el uranio como una de las fuentes de energía más eficientes y fiables en un mundo que busca energía estable y escalable. Fuente: Cameco

Factores clave detrás del aumento de los precios del uranio

Un ciclo alcista más amplio de las materias primas y una recuperación de la demanda a largo plazo

El repunte del uranio se enmarca en el contexto más amplio de un mercado alcista de las materias primas y una recuperación de la demanda a largo plazo. La energía nuclear se considera cada vez más un pilar fundamental para la generación de electricidad estable y de bajas emisiones, esencial también para ampliar la capacidad de procesamiento y potenciar la inteligencia artificial.

Un cambio en el enfoque estadounidense sobre la política nuclear

El impulso político para reconstruir la cadena de suministro de combustible nuclear estadounidense está creciendo. Las señales del mercado sugieren que se han flexibilizado algunos requisitos regulatorios para los permisos relacionados con las instalaciones de enriquecimiento de uranio, mientras que la expansión de la infraestructura nuclear estadounidense ha vuelto a la agenda política.

Adaptación a las sanciones y la menor disponibilidad de combustible nuclear ruso

Un tema estructural clave es la adaptación del mercado a las limitaciones creadas por las sanciones y la disminución del acceso al combustible nuclear ruso. El abandono gradual del uranio ruso está aumentando el interés en la cooperación con socios occidentales, como Cameco y Centrus, para estabilizar el suministro y cubrir posibles déficits.

Compras más agresivas por parte de los fondos y el mercado físico

La demanda de inversión está cobrando importancia nuevamente, especialmente en vehículos respaldados por uranio físico. En las últimas semanas, la atención se ha centrado en la compra reportada de 100,000 libras de uranio por parte de la canadiense Sprott, lo que refuerza la opinión de que el capital institucional está reingresando al sector con renovada convicción.

La energía nuclear se beneficia del auge de los centros de datos

La rápida expansión de la infraestructura digital y la IA está impulsando la demanda de energía altamente confiable. Esto refuerza el argumento de que la energía nuclear podría convertirse en un pilar clave para el suministro de centros de datos de alto consumo energético, impulsando indirectamente las expectativas de demanda de uranio.

Disminución de la disponibilidad de suministro secundario

A mediano y largo plazo, el mercado podría percibir cada vez más la disminución del suministro "líquido" proveniente de inventarios, material reprocesado y otras fuentes secundarias. Históricamente, esto ha sido un catalizador para el aumento de las primas de precios cada vez que el mercado global se contrae.

Nuevos reactores en Asia como base de la demanda a largo plazo

La presión alcista a largo plazo podría intensificarse con la puesta en servicio de nuevas unidades nucleares, principalmente en China e India, pero también en otras economías en desarrollo donde la energía nuclear cobra mayor importancia para la seguridad energética.

Perspectivas de la demanda: el mercado observa una brecha estructural persistente

Las estimaciones de la industria sugieren que la demanda mundial de uranio podría aumentar alrededor de un 28% para 2030, lo que implica una presión sostenida para que las empresas de servicios públicos aumenten las coberturas de adquisición, una competencia más feroz por el material disponible y una presión alcista en el mercado spot.

La volatilidad sigue siendo un factor clave, pero los fundamentales se están fortaleciendo.

Los mercados del uranio son naturalmente propensos a fluctuaciones bruscas y episodios de correcciones rápidas. Aun así, hay indicios crecientes de que el nerviosismo a corto plazo puede coexistir con una tendencia alcista a largo plazo, impulsada por el aumento de la actividad de contratación, las compras por parte de las empresas de servicios públicos y el papel cada vez más importante de la energía nuclear en la matriz energética mundial.

Uranium Energy Corp es la mayor empresa estadounidense dedicada a la producción de uranio. Sus acciones alcanzaron máximos históricos ayer, superando los 18 dólares por acción, y acumulan un alza de más del 36% en lo que va de año.



Fuente: xStation5

Las acciones de Centrus Energy —la mayor y, de hecho, la única gran empresa estadounidense especializada en el procesamiento de uranio— han registrado subidas excepcionales. Recientemente, la acción rebotó desde su media móvil de 200 días en el gráfico diario, reanudando su tendencia alcista.



Fuente: xStation5

Las acciones de la segunda mayor minera de uranio de Estados Unidos, Cameco, alcanzaron un máximo histórico de 117 dólares por acción.

Fuente: xStation5