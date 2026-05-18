El mercado de bonos dice basta: vuelve el miedo a la inflación

- El bono estadounidense a 30 años supera el 5% y la venta masiva de deuda se extiende a Japón y mercados emergentes, reabriendo el miedo a una inflación más persistente.
- El bloqueo de Ormuz y el petróleo por encima de los 110 dólares elevan la presión sobre los bancos centrales y amenazan el actual rally impulsado por la inteligencia artificial.
- El bono estadounidense a 30 años supera el 5% y la venta masiva de deuda se extiende a Japón y mercados emergentes, reabriendo el miedo a una inflación más persistente.
- El bloqueo de Ormuz y el petróleo por encima de los 110 dólares elevan la presión sobre los bancos centrales y amenazan el actual rally impulsado por la inteligencia artificial.
La venta masiva de bonos se está extendiendo por todo el mundo y empieza a convertirse en una de las principales señales de alarma para los mercados financieros. Mientras las bolsas todavía intentan sostenerse gracias al impulso de la inteligencia artificial y los resultados empresariales, la renta fija empieza a descontar un escenario mucho más complicado marcado por petróleo alto, inflación persistente y bancos centrales más agresivos.
El petróleo y Ormuz vuelven a poner presión sobre la inflación
El movimiento está siendo especialmente visible en Estados Unidos. La rentabilidad del bono a 30 años ha escalado hasta el 5,16%, máximos desde 2007, mientras que el bono a diez años supera el 4,6%.
La gran preocupación del mercado sigue siendo Oriente Medio. El bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz mantiene la presión sobre el petróleo, con el Brent por encima de los 110 dólares, elevando el riesgo de un nuevo shock inflacionario global. El temor es que el aumento de los costes energéticos termine trasladándose al conjunto de la economía y obligue a los bancos centrales a mantener tipos altos durante más tiempo.
Japón se suma a la tensión y rompe décadas de tipos bajos
Pero quizás la señal más llamativa llega desde Japón. La rentabilidad del bono japonés a diez años alcanzó niveles no vistos desde 1996, mientras que el bono a treinta años superó el 4%, una cifra impensable hace apenas unos años en un país acostumbrado a tipos cercanos a cero e incluso negativos.
Esto es especialmente importante porque Japón ha sido durante décadas una de las grandes fuentes de liquidez global. Si las rentabilidades continúan aumentando, parte del capital japonés podría regresar a su mercado doméstico, reduciendo el flujo hacia deuda y bolsas internacionales.
El mercado ya no teme únicamente la inflación estadounidense. Empieza a temer que el mundo entero esté saliendo al mismo tiempo del régimen de dinero barato.
De hecho, el mercado ya ha cambiado completamente su visión sobre la Reserva Federal. Hace apenas unos meses se descontaban recortes para 2026. Ahora, parte de los inversores empieza incluso a valorar nuevas subidas de tipos si la inflación continúa acelerándose. Nuestra sensación es que el mercado de bonos empieza a ir por delante de la Reserva Federal. Si la inflación sigue acelerándose y la Fed mantiene un discurso demasiado acomodaticio, los inversores podrían empezar a exigir mayores rentabilidades para compensar el riesgo de inflación, elevando los costes de financiación incluso sin necesidad de nuevas subidas de tipos.
Y esto es especialmente importante porque la IA necesita inversiones históricas en centros de datos, energía e infraestructura. Si los tipos siguen subiendo y el coste del dinero permanece elevado, el problema podría dejar de ser la valoración de las tecnológicas para convertirse en una cuestión mucho más incómoda: quién financiará el próximo gran ciclo de inversión global.
Esperamos que Trump ofrezca de alguna manera un respiro en el mercado de bonos, bien a través de algún acuerdo o avance en las negociaciones para la reapertura de Ormuz, una vez que los bonos han superado el umbral que se temía como el nivel clave de castigo.
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