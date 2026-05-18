🔴En directo: inflación desbocada, y Nvidia

- La inflación de los precios al consumidor alcanza el 3,8% (máximo desde mayo de 2023) y la inflación al productor escala al 6,0%.
- El CEPR estima una caída del 15% en la oferta de petróleo por la guerra de Irán, proyectando picos del WTI de hasta 115 dólares por barril.
- La escasez extrema de azufre duplica su coste a 1.000 dólares por tonelada en China, hundiendo un 6% la producción de cobre en Chile.
- Wall Street centra su atención en los resultados trimestrales de NVIDIA.
- La inflación de los precios al consumidor alcanza el 3,8% (máximo desde mayo de 2023) y la inflación al productor escala al 6,0%.
- El CEPR estima una caída del 15% en la oferta de petróleo por la guerra de Irán, proyectando picos del WTI de hasta 115 dólares por barril.
- La escasez extrema de azufre duplica su coste a 1.000 dólares por tonelada en China, hundiendo un 6% la producción de cobre en Chile.
- Wall Street centra su atención en los resultados trimestrales de NVIDIA.
¡La economía global tiembla en este inicio de mayo de 2026! Los datos macroeconómicos más recientes confirman el despegue definitivo de la inflación en Estados Unidos, con un IPC al consumidor escalando al 3,8% y un IPP al productor disparándose hasta el 6,0%.
En este contexto de máxima incertidumbre, la Reserva Federal afronta una transición de liderazgo crucial de cara a la reunión del 17 de junio presidida por Kevin Warsh, con un mercado que ya descuenta con un 60% de probabilidad una subida de tipos de interés que situaría el tipo efectivo en el 3,9%.
Por si fuera poco, analizamos los escenarios del CEPR ante la guerra en Irán y un potencial bloqueo del Estrecho de Ormuz que podría lanzar el petróleo crudo WTI hasta los 115 dólares por barril. Además, desgranamos la insólita "crisis del azufre" en el Golfo Pérsico que está estrangulando la producción de cobre en Chile, elevando los costes de las materias primas industriales justo cuando la fiebre de la Inteligencia Artificial y los centros de datos proyectan un incremento de la demanda del metal rojo del 50% para 2040.
Finalmente, repasamos el calendario de resultados de Wall Street, liderado por el examen definitivo del trimestre de NVIDIA y las cuentas de colosos del consumo como Walmart y Target.
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