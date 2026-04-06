⚠️ El mercado del crédito privado tiembla: el CEO de JPM advierte de pérdidas superiores a lo esperado

Las palabras de uno de los directivos más influyentes del mundo no pasan desapercibidas, especialmente cuando se refieren a un mercado tan grande y tan opaco como el del crédito privado.

Hoy, las declaraciones de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, han sacudido al sector tras advertir sobre los riesgos crecientes que se están acumulando en este segmento financiero. Sus comentarios han reavivado la preocupación sobre la viabilidad del mercado privado y la salud de los préstamos a empresas altamente apalancadas.

Dimon advierte: las pérdidas serán mayores de lo que el mercado espera

Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan Chase, ha lanzado una advertencia contundente sobre el estado del mercado de crédito privado y los préstamos a empresas altamente apalancadas.

En su carta anual a los accionistas, el directivo señala que las pérdidas en este segmento serán previsiblemente más elevadas de lo que muchos anticipan, debido a un deterioro progresivo de los estándares de concesión de crédito.

Dimon subraya que el auge del crédito privado, un sector que ya supera los 1,8 billones de dólares, ha venido acompañado de prácticas más laxas, impulsadas en parte por la retirada regulatoria de los grandes bancos tradicionales.

Según el ejecutivo, este entorno ha favorecido la proliferación de supuestos “demasiado optimistas” sobre la capacidad futura de pago de los prestatarios, cláusulas contractuales más débiles y un mayor uso de instrumentos como los préstamos payment-in-kind (PIK), que permiten aplazar pagos.

“No hemos tenido una recesión crediticia en mucho tiempo”

El CEO recuerda que el sector lleva años sin atravesar un ciclo de crédito adverso, lo que ha generado una falsa sensación de seguridad. Dimon advierte de que, cuando ese ciclo llegue, las pérdidas podrían ser significativamente superiores a las expectativas actuales.

El directivo, conocido por su lenguaje directo, el año pasado popularizó el término “cucarachas” para referirse a préstamos problemáticos, insiste en que el mercado está subestimando los riesgos acumulados.

Vientos de cola para 2026 y el impacto de la IA

Dimon también apunta a varios factores que podrían impulsar la economía estadounidense en 2026, como la agenda desreguladora de la Casa Blanca, el programa de compras de bonos de la Reserva Federal y la inversión en infraestructura de inteligencia artificial.

Sobre la IA, el CEO sostiene que la tecnología generará nuevos empleos, aunque también eliminará otros. Asegura que JPMorgan ya trabaja en planes para reubicar y apoyar a los empleados afectados por la automatización.

El directivo dedica parte de su carta a reflexionar sobre la situación económica de Europa. Afirma que el continente “no ha completado su unión económica”, lo que ha provocado un rendimiento inferior al de Estados Unidos durante las últimas décadas.

Las grandes gestoras de crédito privado sufren fuertes caídas en bolsa

El comportamiento bursátil de las principales firmas vinculadas al crédito privado refleja un deterioro significativo del sentimiento del mercado hacia este sector. Entre finales de 2025 y comienzos de abril de 2026, compañías como Ares, Apollo, KKR y Blue Owl han registrado descensos de entre el 26% y el 43%, un movimiento que coincide con las advertencias sobre el debilitamiento de los estándares de préstamo y el riesgo creciente en el segmento de compañías altamente apalancadas.

La caída más pronunciada corresponde a Blue Owl (–42,64%), lo que sugiere una mayor sensibilidad de los modelos de negocio más expuestos al direct lending. Ares (–36,63%) y KKR (–28,44%) también muestran correcciones severas, alineadas con la preocupación por un posible repunte de impagos si se materializa un ciclo crediticio adverso.

Las compañías con mayor exposición al sector tecnológico y al software estadounidense han sido las más penalizadas, reflejando la preocupación por la capacidad de pago de empresas con modelos intensivos en deuda.

Rendimiento de las acciones en 2026:

ARES.US Equity (Ares Management): –36,63%

APO.US Equity (Apollo Global Management): –26,06%

OWL.US Equity (Blue Owl Capital): –42,64%

KKR.US Equity (KKR & Co.): –28,44%

Un sector bajo presión: liquidez, redenciones y volatilidad

El crédito privado muestra síntomas claros de tensión como redenciones superiores a lo permitido, caídas bursátiles pronunciadas y presión creciente sobre la liquidez.

El sector entra ahora en una fase más exigente, donde la gestión de liquidez será clave para evitar que la volatilidad se convierta en un problema estructural.

Cómo tener exposición a compañías de crédito privado desde XTB

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