ASML y la paradoja de la IA

Dentro del índice de los cincuenta valores más importantes de Europa, los que mejor rendimiento han tenido desde inicio de año son ASML e Infineon.

Si observamos qué tienen en común estos dos valores, la respuesta es clara: su fuerte exposición a la inteligencia artificial y a los semiconductores.

En concreto, llama la atención ASML por su papel absolutamente fundamental en la fabricación de chips, situándose entre las compañías más destacadas de la geografía europea. Sin embargo, si la comparamos con sus homólogos y competidores estadounidenses, se aprecia que se queda rezagada en rendimiento bursátil. ¿Que ha ocurrido con la acción para que ocurra esta divergencia?

Inversores inquietos por la velocidad de adopción y por el papel de TSMC

Hasta el momento, ASML no ha podido mantener el ritmo de crecimiento de otras firmas del sector. Algunos inversores cuestionan la velocidad de adopción y la demanda que tendrán las siguientes generaciones de máquinas de la empresa holandesa.

Uno de los factores más vigilados son los comentarios de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el principal fabricante de chips del mundo y principal comprador de máquinas de ASML.

Por lo tanto, la preocupación no es que los ingresos no crezcan, algo que, viendo la tendencia del sector, parece prácticamente garantizado, sino la velocidad de ese crecimiento y, sobre todo, cómo se compara con el crecimiento del resto del sector.

Desde un inicio, ASML era una de las empresas mejor posicionadas para captar gran parte de la inversión en IA. Pero los inversores temen que, con el paso del tiempo, ese trozo de la tarta se reduzca a medida que el interés del sector se desplace desde la litografía hacia segmentos como el advanced packaging u otras partes de la cadena de valor de la inteligencia artificial.

Riesgos de adopción y un rendimiento bursátil que se queda corto: ¿qué ocurre con ASML?

El retraso en la adopción de High‑NA y la posibilidad de que las foundries prioricen procesos como deposición o empaquetado avanzado alimentan el temor de que ASML capture una porción menor del gasto total del sector.

En lo que va de año, su rendimiento queda por detrás de competidores y clientes:

ASML: +64 %

Applied Materials: +86 %

Lam Research: +84 %

Tokyo Electron: +75 %

Samsung: +172 %

Intel: +178 %

SK Hynix: +243 %

Micron: +210 %

Valoración más contenida y expectativas moderadas

A pesar de todo, ASML mantiene buenas perspectivas de crecimiento y una valoración razonable en relación con sus múltiplos.

Actualmente, el PER se sitúa en 41 veces, por debajo del múltiplo medio de 57 veces beneficios de los últimos cinco años.

Si tenemos en cuenta que el precio medio del consenso se sitúa en 1518 euros, esto supondría apenas un 1% de revalorización respecto al precio actual de 1497 euros.

Nos encontramos, por tanto, ante una compañía que, aunque fue protagonista en el inicio del rally de los semiconductores, empieza a enfrentarse a vientos de cara que ralentizan su crecimiento y que han provocado una caída del PER, reflejando una menor confianza en que los beneficios crezcan al mismo ritmo que antes.

Aun así, ASML acumula un rendimiento del 135% en los últimos doce meses, una cifra difícil de ignorar.

Una paradoja que podría atraer a inversores pacientes

Pese a los riesgos, varios analistas consideran que la combinación de liderazgo tecnológico, demanda estructural y valoración contenida podría atraer a inversores de largo plazo.

ASML sigue siendo el pilar central del ecosistema de chips avanzados, pero el mercado exige ahora pruebas claras de que puede escalar producción, acelerar adopción y capturar plenamente el ciclo de la inteligencia artificial.