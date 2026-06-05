NFP sólido y PIB débil: el cóctel que presiona al euro

- El par EUR/USD cotiza hoy a la baja tras unos datos laborales de Estados Unidos más fuertes de lo esperado
- El PIB de la Eurozona ha sido revisado a la baja hasta -0,2% trimestral, frente al aumento previamente reportado del 0,1%
- Comparada con Estados Unidos, la economía de la Eurozona parece notablemente más débil, reforzando la divergencia entre ambas regiones.
- El par EUR/USD cotiza hoy a la baja tras unos datos laborales de Estados Unidos más fuertes de lo esperado
- El PIB de la Eurozona ha sido revisado a la baja hasta -0,2% trimestral, frente al aumento previamente reportado del 0,1%
- Comparada con Estados Unidos, la economía de la Eurozona parece notablemente más débil, reforzando la divergencia entre ambas regiones.
El par EUR/USD cotiza hoy a la baja después de que unos datos laborales de EE. UU. mucho más fuertes de lo esperado impulsaran al dólar, mientras que una revisión del PIB de la Eurozona para el primer trimestre mostró una imagen significativamente más débil de la economía europea.
El PIB de la Eurozona fue revisado a la baja hasta -0,2% trimestral, frente al aumento previamente reportado del 0,1% y por debajo de las expectativas de +0,1%. En términos interanuales, el crecimiento se desaceleró con fuerza hasta 0,3%, desde el 0,8% anterior.
En este contexto, el último informe laboral de EE. UU. sorprendió al alza:
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NFP de mayo: +172.000 (consenso: 89.000; previo: 115.000)
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Revisiones al alza de marzo y abril por un total de +93.000 empleos
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Tasa de desempleo: 4,3%, sin cambios
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Crecimiento salarial anual: 3,4%, en línea con lo esperado
Tras la publicación, el dólar se fortaleció y los rendimientos de los Treasuries repuntaron, mientras que el sentimiento en Wall Street se suavizó ligeramente ante el temor de que un mercado laboral resistente reduzca la probabilidad de recortes de tipos a corto plazo. Comparada con Estados Unidos, la economía de la Eurozona parece notablemente más débil, reforzando la divergencia entre ambas regiones.
Gráfico del par EUR/USD
El EUR/USD retrocede y vuelve a acercarse al nivel de 1,1600 con un volumen vendedor elevado. El par ha caído por debajo de las medias móviles exponenciales de 50 y 200 periodos (EMA50 y EMA200), señal de que el impulso a corto plazo se ha vuelto más negativo.
Una ruptura sostenida por debajo de 1,1600 podría abrir la puerta a un movimiento bajista más profundo. La atención del mercado se dirige ahora a la decisión de tipos del BCE de la próxima semana, que podría convertirse en el próximo gran catalizador para el par.
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