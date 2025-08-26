El Nasdaq 100 alcanza los 21.500 dólares🗽

El Nasdaq 100 crece un 0,23% en la apertura bursátil, alcanzando los 21.500 dólares. Es el segundo índice de Wall Street con mayor rendimiento intradía sólo por detrás del Russell 2000 (0,75%). Según el Conference Board: "La proporción de consumidores que esperan una recesión en los próximos 12 meses aumentó en agosto al nivel más alto desde el pico de abril. Las expectativas de inflación promedio de los consumidores a 12 meses repuntaron después de tres meses consecutivos de relajación y alcanzaron el 6,2% en agosto, frente al 5,7% en julio, pero todavía por debajo del pico de abril del 7%. " Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Nasdaq 100 Fuente : Plataforma de XTB Noticias corporativas del Nasdaq 100 Nvidia sube un 34% en lo que va de año y fue la acción con mejor rendimiento del Dow Jones en la sesión de ayer. Los inversores esperan mañana su informe de resultados del segundo trimestre.

AT&T sube un 0,6% tras anunciar sus planes de comprar licencias de espectro a EchoStar por 23.000 millones de dólares. El acuerdo otorga a AT&T derechos exclusivos sobre partes del espectro radioeléctrico en regiones clave, lo que respalda su apuesta a largo plazo por mantenerse como líder en conectividad 5G y fibra óptica. Las acciones de EchoStar se dispararon un 60% tras la noticia.

Talen Energy sube un 4,3% tras ser elegida para sustituir a Interactive Brokers en el índice S&P MidCap 400, también a partir del jueves.

Advanced Micro Devices (AMD) sube un 2,1%, hasta los 166,81 dólares después de que los analistas de Truist mejoraran la recomendación de la acción desde Mantener hasta Comprar y elevaran su precio objetivo desde 173 dólares hasta 213 dólares. Los analistas prevén que AMD le arrebate cuota de mercado a Nvidia en el lucrativo mercado de GPU para centros de datos.

Las acciones de Eli Lilly suben un 2,4% tras informar que su píldora experimental para bajar de peso, orforglipron, ayudó a pacientes con diabetes tipo 2 con sobrepeso y obesidad a perder hasta un 10,5% de su peso corporal en un ensayo clínico en fase avanzada.

Palantir Technologies baja un 0,6% prolongando las caídas de ayer. Su director ejecutivo, Alex Karp, vendió más de 400.000 acciones la semana pasada, según un informe presentado ante la SEC. La compañía vende software de análisis de datos basado en IA.

Serina Therapeutics sube un 31% después de que la FDA respaldara los ensayos de su fármaco experimental para el párkinson SER-252 . La compañía planea avanzar el medicamento bajo la nueva vía de solicitud de medicamentos de la FDA.

Semtech, fabricante de semiconductores, sube tras reportar beneficios ajustadas de 41 centavos por acción en el segundo trimestre, ligeramente por encima de las estimaciones. Los ingresos alcanzaron los 258 millones de dólares, un 20% más interanual, superando las previsiones

