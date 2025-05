Wall Street y en concreto el Nasdaq 100 se encuentran en una fase de incertidumbre mientras los inversores esperan los resultados trimestrales de Nvidia, que serán publicados al cierre de la jornada. La compañía, considerada un referente en el sector tecnológico y la inteligencia artificial, podría reportar un crecimiento significativo en sus ingresos, impulsado por la fuerte demanda de chips para centros de datos y aplicaciones de IA. Sin embargo, la atención también está puesta en los desafíos regulatorios y comerciales, especialmente en las restricciones de exportación de semiconductores a China . La reacción del mercado a estos resultados será clave para definir la tendencia de las próximas sesiones, con los futuros de las acciones estadounidenses mostrando ligeras caídas en la previa

Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias del Mercado Las acciones de GameStop subieron después de que la empresa de videojuegos anunciara su primera compra de Bitcoin, adquiriendo 4.710 tokens por un valor de más de 513 millones de dólares a precios actuales. Esta decisión se produce tras el anuncio de GameStop en marzo de que planea incorporar la criptomoneda como activo de reserva de tesorería, siguiendo la estrategia impulsada por Michael Saylor de MicroStrategy. Bitcoin cotizaba a $108,952 a las 7:05 a.m., hora de Nueva York, con una caída del 0.6% el miércoles. Esta compra marca una diversificación significativa para la acción meme favorita, ya que busca modernizar su modelo de negocio más allá de la venta minorista tradicional de videojuegos. Las acciones de Abercrombie & Fitch subieron un 27% a pesar de recortar drásticamente sus previsiones de beneficios debido al impacto de los aranceles, tras publicar resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street. La empresa minorista de ropa ganó $1.59 por acción con ingresos de $1,10 mil millones, superando las previsiones de $1.39 por acción con ingresos de $1,07 mil millones. Sin embargo, la compañía redujo su previsión de ganancias por acción (BPA) para todo el año de $10.40 a $11.40 a $9.50-$10.50, citando $50 millones en gastos arancelarios previstos. Hollister lideró el rendimiento con un crecimiento del 22%, logrando ventas récord en el primer trimestre, mientras que la marca homónima, Abercrombie, cayó un 4%. La compañía elevó su previsión de ingresos a un crecimiento del 3%-6%, pero redujo las expectativas de margen operativo del 14%-15% al ​​12,5%-13,5%. Broadcom recibió una cobertura alcista de los analistas, ya que Mizuho elevó su precio objetivo de 250 dólares a 300 dólares, manteniendo una calificación de "Superar" y nombrándola una de las mejores opciones para 2025. Por otra parte, Redburn Atlantic inició la cobertura con una calificación de "Compra" y un precio objetivo de 301 dólares, calificando a la compañía como "preeminente" en circuitos integrados para aplicaciones específicas, con una sólida cartera de clientes. Los analistas prevén un gran 2026 con el aumento gradual del silicio personalizado para IA, señalando que los productos de red de Broadcom son predominantes en la infraestructura de centros de datos de IA, desde la estructura de cómputo hasta las redes backend. Las acciones de Fannie Mae y Freddie Mac se dispararon un 18% después de que el presidente Trump aclarara sus planes de salida a bolsa para los gigantes hipotecarios en Truth Social. Trump declaró que el gobierno mantendría las garantías implícitas y la supervisión presidencial incluso mientras impulsa la privatización, respondiendo así a las preocupaciones de los inversores sobre la eliminación del respaldo financiero que sustenta el mercado de valores respaldados por hipotecas, valorado en 9 billones de dólares. Fannie Mae subió a 12,40 dólares, mientras que Freddie Mac subió a 9,00 dólares, ya que el anuncio redujo los riesgos de que la privatización pudiera presionar al alza las tasas hipotecarias. Las acciones de Macy's subieron un 3,9% tras publicar resultados trimestrales mejores de lo esperado, lo que indica que su estrategia de reestructuración está cobrando impulso. La tienda departamental reportó ingresos de 4.600 millones de dólares, superando las estimaciones, mientras que las ventas en tiendas comparables disminuyeron menos de lo previsto por los analistas. El enfoque del director ejecutivo Tony Spring en las 125 ubicaciones con mejor rendimiento de la compañía mostró avances, con cadenas de alta gama como Bloomingdale's y Bluemercury registrando un crecimiento positivo en las ventas comparables. Macy's mantuvo sus perspectivas de ventas anuales a pesar de las presiones arancelarias y la moderación del gasto de los consumidores, aunque redujo las expectativas de rentabilidad para todo el año. Cotización del Nasdaq 100 El Nasdaq 100 intenta superar los máximos recientes y mantenerse por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, una zona clave que podría actuar como resistencia. Los alcistas buscarán volver a probar los máximos anteriores, mientras que los bajistas podrían apuntar a un retroceso hacia las medias móviles simples (SMA) de 200 y 100 días, con el nivel de retroceso del 61,8% como próximo objetivo potencial a la baja. El RSI comienza a divergir al alza, mientras que el MACD se ajusta tras un cruce bajista. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.