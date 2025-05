El Bitcoin prepara un nuevo ataque a máximos

El Bitcoin continúa consolidándose cerca de máximos históricos por encima de los 109.000 dólares. El entusiasmo del mercado se debe a la creciente popularidad de Bitcoin entre instituciones y empresas. Sin embargo, la participación de los inversores minoristas se mantiene en niveles históricamente bajos. El Bitcoin se dispara El mercado de Bitcoin y otras criptomonedas está experimentando una nueva ola de adopción institucional y una creciente relevancia geopolítica. MicroStrategy continúa con su agresiva estrategia de acumulación, con 580.250 Bitcoins (casi el 3% del suministro total) tras su última compra de 427 millones de dólares. Esta operación elevó las beneficios no realizados de la compañía a más de 22.700 millones de dólares. Mientras tanto, otras empresas como The Blockchain Group y DDC Enterprise también están incrementando sus inversiones en criptomonedas, con entradas semanales de capital en ETFs que alcanzan la impresionante cifra de 2.900 millones de dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La adopción y los avances regulatorios también están moldeando el mercado. Tailandia planea permitir a los turistas gastar criptomonedas directamente a través de tarjetas de crédito vinculadas, mientras que Dubái se dispone a tokenizar bienes inmuebles por valor de 16.000 millones de dólares en la blockchain de XRP. Por otro lado, persiste la incertidumbre regulatoria en áreas como el staking. Según informes, bancos estadounidenses están explorando la emisión conjunta de una moneda estable, que probablemente se posibilitaría gracias a una nueva ley en debate. Esto representa una mayor integración de las finanzas tradicionales con las tecnologías DeFi. Ayer, los titulares políticos se vieron agitados por los informes sobre una nueva estrategia de la empresa de Trump, Trump Media and Technology Group (DJT.US). La firma anunció una oferta privada de acciones de 2.500 millones de dólares a 50 inversores institucionales, con el objetivo de crear una de las mayores tesorerías de Bitcoin entre las empresas que cotizan en bolsa. En respuesta, el precio de Bitcoin se disparó brevemente hasta casi los 111.000 dólares antes de caer por debajo de los 110.000 dólares. Precio del Bitcoin Fuente: xStation 5

