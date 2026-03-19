El Nasdaq 100 cae tras unos sólidos datos macro en EE. UU.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a 205.000, frente a las previsiones de 215.000 y las 213.000 anteriores. Al mismo tiempo, el Índice Manufacturero de la Fed de Filadelfia subió inesperadamente en febrero hasta más de 18 puntos, frente a las expectativas de un descenso a 8 desde 16,3 previamente.

Los datos retrasaron las expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos, algo que claramente no fue bien recibido por Wall Street. Los índices bursátiles, como el Nasdaq 100, cayeron tras la publicación.

Gráfico del Nasdaq 100