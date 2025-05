El Nasdaq 100 cae un 0,5%📉

Los 铆ndices estadounidenses, como el Nasdaq 100 o el S&P 500, ceden terreno durante la sesi贸n del martes, con solo Alphabet y Tesla mostrando subidas dentro de las acciones de las Siete Magn铆ficas.聽El d贸lar se mantiene estable, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 a帽os sube 4 puntos b谩sicos, superando el 4,51%, lo que presiona a los activos de riesgo. J.P. Morgan ha sorprendido a los mercados con un pron贸stico de que la renta variable estadounidense tendr铆a un rendimiento inferior al de los activos europeos para finales de este a帽o. En este escenario, Goldman Sachs se帽ala que el predominio de los activos estadounidenses se ha desvanecido, ya que los fundamentales de inversi贸n en Estados Unidos han cambiado en los 煤ltimos seis meses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del Nasdaq 100 Un 谩rea de soporte clave para el Nasdaq 100 se encuentra en el nivel psicol贸gicamente importante de 20.000 puntos, que se ve reforzado por los promedios m贸viles exponenciales de 200 y 50 d铆as (EMA200, EMA50) y los niveles de retroceso de Fibonacci. En lo que va de sesi贸n, el Nasdaq 100 se deja medio punto y se sit煤a en los聽21.320,25 puntos.聽 Fuente: xStation5 Las acciones de Telsa, en la parte alta del Nasdaq 100 Dentro del Nasdaq 100, una de las empresas que cotizan en la parte alta es Tesla, que poco a poco parece ir dejando atr谩s la mala racha registrada a principios del mes de abril. La compa帽铆a de Elon Musk cotiza en verde despu茅s de que los datos citados por Citi muestren que las ventas alcanzadas en China, regi贸n en la que las ventas en las primeras siete semanas del a帽o cayeron un 24% a nivel internuala hasta los 48.000 veh铆culos, hayan registrado un avance esta 煤ltima semana. En concreto, Citi apunta a que las ventas en la semana pasada alcanzaron los 11.150 modelos, una cifra que supera ampliamente las 3.040 unidades de la semana anterior. Ante esta informaci贸n, los inversores de Tesla est谩n anticipando posibles sorpresas positivas y una mejora en las cifras de entregas para el segundo trimestre. Las acciones de Tesla, que en la jornada de hoy suben m谩s de un 1,20%, se han recuperado desde m铆nimos cercanos a los 206 d贸lares y ahora cotizan en torno a los 350 d贸lares, aproximadamente un 15% por encima de la media m贸vil de 200 d铆as. Precio de las acciones de Tesla 聽 Fuente: xStation5

