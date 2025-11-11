El Nasdaq 100 cae un 0,5% en la apertura

El Nasdaq 100 baja alrededor de un 0,5% en la apertura después de las fuertes subidas con las que terminó el viernes. El sentimiento de los inversores se ha debilitado ligeramente, a pesar de los avances en la reapertura del gobierno de Estados Unidos. El principal factor detrás de la caída parece ser una reacción negativa del mercado al informe de resultados de CoreWeave (CRWV.US), una de las principales proveedoras de infraestructura GPU para centros de datos utilizados por gigantes tecnológicos, así como de la venta de Softbank de sus acciones de Nvidia.

Las acciones de Nvidia caen un 2% y penalizan al Nasdaq 100

Sin duda, la noticia que está impactando más a las acciones relacionados con la IA es la venta de SoftBank de sus acciones de Nvidia por valor de más de 5.000 millones de dólares. Aunque las acciones de Nvidia tan solo caen un 2%, esto está impactando en la confianza de los inversores alrededor del sector de inteligencia artcificial, sobre todo por las valoraciones actuales. Dado el peso de Nvidia en el Nasdaq 100, estimado en más de un 10%, esta caída también perjudica al índice.

¿Qué ocurre con las tecnológicas del Nasdaq 100?

CoreWeave, que en su día fue un importante minero de Ethereum, ha transformado por completo su modelo de negocio para capitalizar el auge de la inteligencia artificial y hoy es una de las que más caen del sector. La empresa ahora alquila procesadores gráficos y colabora con grandes compañías como Meta Platforms y OpenAI.

Las acciones de CoreWeave caen un 8% en la apertura tras la reducción de su previsión de ingresos anuales debido a retrasos en la puesta en marcha de un centro de datos clave, a pesar de la fuerte demanda de sus servicios de IA. La empresa se enfrenta a dificultades derivadas del aumento de los costes de infraestructura, el alza de los precios de las GPU y la creciente competencia por la potencia informática, factores que afectan a su rentabilidad. Según la compañía, los problemas se originaron en la colaboración con uno de sus principales socios de centros de datos; sin embargo, el cliente accedió a prorrogar el contrato, manteniendo su valor total sin cambios.

Desde su salida a bolsa en marzo de 2025, las acciones de CoreWeave se han disparado más del 150%, pero en el tercer trimestre su margen operativo cayó del 21% al 16%. Los ingresos alcanzaron los 1.360 millones de dólares, por encima de las expectativas de los analistas, que preveían 1.290 millones. Entre los factores de riesgo adicionales se incluyen el corto ciclo de vida de los chips de GPU, la ciclicidad del sector y la posibilidad de depreciaciones en los activos de GPU. A pesar de que las acciones cotizan un 30 % por debajo de sus máximos, la capitalización bursátil de CoreWeave se mantiene en torno a los 52.000 millones de dólares. El decepcionante informe ha afectado negativamente al sector de la infraestructura de IA en general, y los inversores muestran menos confianza en la sostenibilidad de su rápido crecimiento.

Fuente: Plataforma de XTB

Por otro lado, os traemos un ejemplo de ETF para poder replicar el comportamiento del Nasdaq 100. En concreto, hablamos del EQQQ Nasdaq-100 (EQQB.DE) de Invesco, que sube alrededor de un 8% en este año.

Fuente: Plataforma de XTB

