El Nasdaq 100 cae un 0,75%

Apertura del Nasdaq 100 con un 0,75% de caída. Las sucesivas amenazas de Donald Trump, en esa última ocasión en forma de nuevas sanciones contra Rusia, hunden las cotizaciones de Wall Street en esta última sesión bursátil de la semana. Pese a la buena relación que se les presupone a Putin y Trump, el mandatario americano no ha dudado en exigir un bloqueo bancario y nuevos aranceles contra Rusia. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Nasdaq 100 Fuente : Xstation5 Noticias corporativas del Nasdaq 100 Walgreens Boots (WBA.US) gana un 6,80% después de que Sycamore Partners acordara adquirir la compañía en una adquisición de 10 mil millones de dólares a 11,45 dólares por acción, con 3 dólares adicionales posibles por las ventas de activos de atención primaria (acuerdo total de hasta 23,7 mil millones de dólares). Se espera que se cierre en el cuarto trimestre, cuenta con un período de compra de 35 días y financiación totalmente comprometida. Broadcom (AVGO.US) gana un 3,30% después de que los sólidos resultados del primer trimestre y las previsiones impulsaran las acciones al alza. Los ingresos por semiconductores de IA siguen siendo sólidos, y se espera que alcancen los 4,4 mil millones de dólares en el segundo trimestre. Broadcom proyecta unos ingresos del segundo trimestre cercanos a los 14,9 mil millones de dólares (por encima del consenso de 14,59 mil millones de dólares) con un margen EBITDA de alrededor del 66%. The Gap (GAP.US) subió un 13% después de superar las expectativas del cuarto trimestre, impulsado por comparaciones mejores de lo esperado en tres de las cuatro marcas y un margen bruto récord. Las ventas netas del primer trimestre se mantendrán estables o ligeramente por encima de los 3.400 millones de dólares, con un modesto aumento del margen. Las ventas del ejercicio fiscal 2025 deberían aumentar entre un 1% y un 2% (entre 15.250 y 15.400 millones de dólares), en línea con el consenso, y se prevé que los ingresos operativos sean de entre 1.200 y 1.220 millones de dólares. Intuitive Machines (LUNR.US) cae un 22% debido a las complicaciones notificadas con su módulo de aterrizaje lunar IM-2 Nova-C, Athena, mientras la empresa reasigna energía a sistemas críticos. La incertidumbre sobre el éxito de la misión ha alimentado las preocupaciones de los inversores, a la espera de más actualizaciones en la conferencia de prensa de hoy. ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

