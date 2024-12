El Nasdaq 100 cae un 1,5%

Las empresas tecnológicas arrastran a las bolsas El sector tecnológico continúa su espiral bajista de los últimos días, con empresas como Broadcom (AVGO.US) (-3,31%), Microsoft (MSFT.US) (-1,68%) y Salesforce (CRM.US) (-1,74%) liderando las caídas del Nasdaq 100. La caída es particularmente notable en el sector de los semiconductores, donde empresas como Micron Technology (MU.US) (-4,37%) y AMD (AMD.US) (-1,83%) están experimentando pérdidas significativas. Los bonos del Tesoro siguieron avanzando después de que los datos del índice de gerentes de compras de Chicago mostraron una caída inesperada. Los datos del lunes también mostraron que las ventas pendientes de viviendas en EE. UU. aumentaron por cuarto mes en noviembre hasta el nivel más alto desde principios de 2023. La subida en las últimas semanas en los bonos está lastrando la cotización de las empresas tecnológicas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aumentan las preocupaciones en el Nasdaq 100 La ola de ventas pone de relieve las crecientes preocupaciones sobre la amplitud del mercado, con menos del 60% de las empresas del S&P 500 cotizando ahora por encima de sus promedios móviles de 200 días, el nivel más débil de este año. Este deterioro técnico sugiere que las recientes subidas del mercado se han concentrado cada vez más en un puñado de nombres de gran capitalización, lo que aumenta la posibilidad de correcciones bruscas. El impulso de los Siete Magníficos se tambalea Este año, los gigantes tecnológicos estadounidenses, los llamados Siete Magníficos han impulsado un avance del 25% en el S&P 500, lo que ha suscitado la preocupación de algunos inversores de que las subidas estén demasiado concentradas en un pequeño grupo de empresas. A pesar de su desempeño estelar a lo largo de 2024, incluso las acciones de las Siete Magníficas están mostrando signos de debilidad. Apple ha retrocedido un -1,68% hoy, alejándose aún más de su reciente impulso hacia el hito histórico de capitalización de mercado de 4 billones de dólares. NVIDIA, que normalmente es líder del mercado, baja un -0,31%, mientras que Meta ha caído más de un -2%. Sin embargo, la debilidad del sector tecnológico es generalizada. Las empresas de software empresarial como Oracle (-2,41 %) y Dell (-3,62 %) están experimentando caídas sustancialesLas empresas de ciberseguridad, como CrowdStrike (-2,53 %) y Fortinet (-1,96 %), están bajo presión. Los fabricantes de equipos de semiconductores como Applied Materials (-2,70 %) y Lam Research (-2,60 %) están experimentando pérdidas notables Rally de Santa Claus La ola de ventas actual ha borrado la mayor parte de las subidas de diciembre, desafiando las esperanzas de un rally tradicional de Papá Noel en los últimos días de negociación de 2024. Sin embargo, los patrones históricos sugieren el potencial de una recuperación en enero, una vez que se alivien las restricciones de liquidez relacionadas con las vacaciones. Fuente: Bloomberg

