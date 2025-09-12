El Nasdaq 100 cotiza en positivo liderado por Warner Bros

El Nasdaq 100 abre la última sesión de la semana en positivo con especial optimismo en el sector del entretenimiento con Warner Bros. El índice tecnológico acumula una semana positiva con grandes noticias de sus cotizadas.

Acciones destacadas del Nasdaq 100

En la zona alcista del Nasdaq 100 destaca el avance de Warner Bros otro 9% tras el 30% registrado en la sesión de ayer. También avanza Micron (3%), que acumula optimismo tras los últimos anuncios. MicroStrategy avanza un 1,3% de la mano de la subida del Bitcoin.

En la zona bajista del índice tecnológico encontramos el desempeño negativo de Lululemon que retrocede un 1,75%, que acumula un año negativo en términos bursátiles. También retroceden Booking (-1%), Netflix (-0,7%), Intel (-0,6%) y Adobe (-0,2%).

En relación con las Siete Magníficas el desempeño es mixto. Tesla lidera las subidas con un avance del 4%, seguida por Microsoft (+1,4%), Apple (+0,4%) y Nvidia (+0,2%). Alphabet por su parte pierde un 0,6%, Meta (-0,4%) y Amazon (-0,5%).

Sentimiento del Nasdaq 100

El sentimiento general del Nasdaq 100 es mixto, a pesar de presentar un avance general del índice se debe principalmente al impulso de algunas cotizadas como Warner Bros o Tesla que presentan hoy un rendimiento por encima de la media del mercado.

Fuente: Plataforma de XTB

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Warner Bros (WBO.US) avanzan un 10% tras el anuncio de una posible adquisición de su rama de streaming. La compañía acumula una revalorización del 40% del valor de sus acciones en las últimas dos jornadas.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

