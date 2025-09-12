Las acciones de Warner Bros se vuelven a disparar

Las acciones de Warner Bros lograron la capitalización de mercado de 33.300 millones de dólares tras el cierre de la sesión de ayer con un avance del 29%. El impresionante rendimiento de la acción subraya la confianza de los inversores en las iniciativas estratégicas de la compañía de la industria de medios y entretenimiento. Pero, ¿qué hay detrás de la subida en las acciones de Warner Bros?

Rumores de adquisición

Paramount Skydance, el estudio cinematográfico respaldado por la familia Ellison, estaría tratando de adquirir la empresa matriz de HBO Max.

La propuesta abarcaría la compra de la totalidad de la compañía, lo que incluye tanto sus cadenas de televisión como su estudio cinematográfico. Warner Bros Discovery anunció a finales del año pasado que planeaba reestructurarse en dos divisiones operativas: una orientada a su negocio tradicional de televisión por cable y otra enfocada en streaming y producción de contenidos.

La semana pasada se anunció que la compañía estaba considerando vender una participación del 20% en su negocio de estudios y streaming antes de la división prevista para 2026. Por ello, en caso de producirse, la operación de Paramount Skydance representaría uno de los mayores movimientos recientes en la industria del entretenimiento, intensificando la competencia entre gigantes mediáticos por dominar el mercado global de plataformas y contenidos.

Este movimiento podría no ser el único en el horizonte. Existen otras compañías que podrían alinearse para quedarse con una parte de Warner Bros Discovery. El negocio de Streaming & Studios de WBD podría ser un candidato atractivo de M&A en el sector y más tras la valoración en 65.000 millones de dólares por parte de Wells Fargo, situando sus acciones en un valor cercano a los 21 dólares por acción.

Wells Fargo considera a Netflix como el comprador más convincente, aunque también mencionó a Amazon, Apple, Comcast, Sony y Paramount como posibles interesados. Aunque estos anuncios todavía no se han cerrado, los inversores se muestran optimistas ante la competitividad entre dichas compañías por la posible compra del gigante del entretenimiento.

No obstante, se debe tener en cuenta que existen obstáculos regulatorios y limitaciones que podrían frenar a varios de esos movimientos, tales como las leyes de antimonopolio o de competencia a las que podrían enfrentarse estas compañías en caso de adquirir dicha sección de Warner Bros.

Más allá de eso, lo que sí queda claro es la euforia del mercado respecto a la revalorización de la compañía y los inversores están apoyando positivamente estas etapas iniciales de posible venta de la compañía.

Las acciones de Warner Bros

Las acciones de Warner Bros (WBD.US) avanzan un 10% en el inicio de la sesión del mercado americano y se suma a la subida de casi el 30% en la jornada anterior. Tras haber experimentado movimientos relativamente planos en el acumulado del año, los accionistas acaban de experimentar un incremento de más del 40% en dos días frente al 17% que acumulaba hasta ayer jueves.

