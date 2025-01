El Nasdaq 100 cotiza por debajo del máximo de principios de diciembre

Los mercados de valores estadounidenses muestran una debilidad generalizada, con los principales índices en descenso. La volatilidad del mercado está aumentando, con el VIX subiendo un 3,55% hasta 18,38. El índice Nasdaq 100, representado por el contrato US100, cotiza por debajo del máximo de principios de diciembre de 21.668 tras la caída de ayer. Este nivel sirve como resistencia para los alcistas y se alinea con el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para los bajistas, los objetivos clave a la baja incluyen el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, seguido del máximo de mediados de noviembre en 21.255 y la media móvil simple (SMA) de 50 días en 21.179. Si se superan estos niveles, el próximo objetivo podría ser el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. El RSI se ha enfriado y va camino de perder su divergencia alcista a medida que se acerca a un nivel de soporte clave que históricamente ha actuado como zona de retroceso. Esto podría indicar una posible pausa o reversión de la tendencia actual. Mientras tanto, el MACD sigue en tendencia bajista, lo que refuerza la perspectiva cautelosa. Fuente: xStation Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto a los sectores del S&P 500, solo las tecnologías de la información (+0,19%) y los bienes de consumo discrecional (+0,08%) cotizan en territorio positivo. Los servicios públicos lideran las caídas (-0,93%), seguidos de los servicios de comunicación (-0,83%) y el sector inmobiliario (-0,63%). Los sectores de la salud (-0,55%), los materiales (-0,45%), los industriales (-0,36%), la energía (-0,30%), los bienes de consumo básico (-0,26%) y las finanzas (-0,20%) están todos a la baja. El mercado en general muestra debilidad, con el S&P 500 bajando un 0,19%. Noticias de empresas del Nasdaq 100 BWXT Technologies (BWXT.US) anunció una adquisición estratégica de 525 millones de dólares de la empresa canadiense de servicios nucleares Kinectrics, con el objetivo de fortalecer su posición en las industrias de energía nuclear y radiofarmacéutica . El acuerdo, que se espera que se cierre a mediados de 2025, casi duplicará la fuerza laboral de operaciones comerciales de BWXT y ampliará sus capacidades en la gestión del ciclo de vida y los servicios especializados de plantas.

Tesla (TSLA.US) se enfrenta a desarrollos mixtos: la empresa podría recibir más de 1.000 millones de euros en compensación de fabricantes de automóviles, incluidos Toyota, Stellantis y Ford, a través de acuerdos de agrupación de emisiones de la UE. Sin embargo, las acciones cayeron en las operaciones previas a la comercialización después de que la NHTSA iniciara una investigación sobre su función "Actually Smart Summon". La investigación cubre la mayoría de los vehículos Tesla desde 2016 hasta 2025.

AMD (AMD.US) ingresa al mercado de descubrimiento de fármacos impulsado por IA a través de una inversión PIPE de 20 millones de dólares en Absci Corp (ABSI.US). La asociación marca la primera inversión de AMD en el sector de la salud, compitiendo directamente con Nvidia en este espacio. Las acciones de Absci subieron un 54% tras la noticia.

Nvidia (NVDA.US) mostró signos de recuperación, subiendo un 1,75% después de la caída del 6,2% del martes que eliminó 200.000 millones de dólares de su valor de mercado. La empresa recibió apoyo indirecto del anuncio de Amazon de una inversión de 11.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial y en la nube en Georgia.

Exxon Mobil (XOM.US) advirtió de menores ganancias en el cuarto trimestre debido a la caída de los precios del petróleo y a márgenes de refinación más débiles. La empresa espera que las ganancias upstream disminuyan entre 500 y 900 millones de dólares con respecto al tercer trimestre, mientras que los cambios en los precios del gas podrían proporcionar un impulso de hasta 400 millones de dólares. Los analistas de Mizuho redujeron sus estimaciones de EPS a 1,55 dólares.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, indicó su apoyo a los recortes de las tipos de interés en 2025, afirmando que es poco probable que los aranceles de importación propuestos afecten significativamente a la inflación. El informe de empleo de diciembre de ADP registró 122.000 puestos de trabajo, por debajo de los 140.000 esperados, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo cayeron a 201.000 frente a las 214.000 previstas.

Las acciones de computación cuántica se desploman después de la evaluación aleccionadora del CEO de Nvidia, Jensen Huang, sobre el cronograma de esta tecnología. Durante el día de analistas de Nvidia, Huang estimó que es probable que haya computadoras cuánticas "muy útiles" dentro de 15 a 30 años, lo que desencadenó una ola de ventas generalizada en el sector: IonQ (IONQ.US) cayó más del 37%, mientras que Rigetti Computing (RGTI.US) se desplomó un 40%. ¿Cómo invertir en el Nasdaq? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

