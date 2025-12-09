El Nasdaq 100 corrige una décima con la nota destacada de Nvidia, cuyas acciones caen un 0,6% a pesar de que Donald Trump autorizara a la compañía a exportar su chip de IA H200 a China, aplicando un recargo del 25%.

En cuanto a la publicación de datos, el ADP NER Pulse indicó que los empleadores privados añadieron 4.750 puestos por semana. En paralelo, el Índice de Optimismo Empresarial de la NFIB en Estados Unidos se sitúa en los 99 puntos, frente a los 98,3 esperados y 98,2 previos.

El índice NFIB es uno de los indicadores clave de la economía estadounidense, ya que las pequeñas empresas representan casi el 50% del empleo total. La mejora del sentimiento se debe en gran medida a las expectativas de recortes de tipos y a una posible política monetaria más flexible en 2026. Al mismo tiempo, el Russell 2000 —que agrupa empresas más pequeñas— cotiza cerca de máximos históricos.

Cotización del Nasdaq 100

Fuente: Plataforma de XTB

Cotización de Nvidia

Las acciones de Nvidia se aproximan a la EMA50 (la línea naranja), y el anuncio de Trump podría ser el catalizador clave, aportando soporte al sentimiento en torno al valor.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.