🔴En directo: el petróleo en shock por Irán

Conclusiones clave El petróleo sube cerca de un 20% en una sesión

El riesgo en el Estrecho de Ormuz preocupa al mercado

El mercado energético vive una de las semanas más volátiles de las últimas décadas. El petróleo ha superado los 110 dólares por barril, tras registrar una subida cercana al 20%, impulsada por la escalada del conflicto entre Irán e Israel y el aumento de la prima geopolítica. El foco del mercado está puesto en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo global. Cualquier interrupción prolongada en esta vía podría provocar nuevas subidas en el precio del crudo. Además del impacto en la energía, el aumento del petróleo también tiene implicaciones para la inflación global, los costes eléctricos y el crecimiento económico, mientras los inversores buscan refugio en activos defensivos como los bonos. Síguelo en directo aquí: Si accedes desde tu XTB App móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.

