- El S&P 500 y el Nasdaq 100 siguen subiendo
- TSMC dispara al sector tech
- Los grandes bancos acompañan con resultados sólidos
- Netflix llega hoy como posible catalizador extra
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- TSMC dispara al sector tech
- Los grandes bancos acompañan con resultados sólidos
- Netflix llega hoy como posible catalizador extra
Los índices bursátiles estadounidenses han alcanzado nuevos máximos históricos, impulsados por la creciente convicción de los inversores de que el conflicto entre EE. UU. e Irán podría desescalarse pronto, los precios de la energía podrían estabilizarse y la Fed podría volver a una postura ligeramente más dovish. El S&P 500 subió un 0,8% y, por primera vez en la historia, cerró ayer por encima del nivel de 7.000 puntos, mientras que hoy el contrato del Nasdaq 100, avanza casi un 0,2%, marcando un nuevo récord al superar los 24.400 puntos.
Las tecnológicas impulsan el rally del Nasdaq 100 y el S&P 500
El principal motor del rally son las mayores compañías tecnológicas, cuyas subidas en el pre‑market fueron impulsadas por los sólidos resultados del fabricante taiwanés de chips TSMC. El optimismo en torno a las posibles conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán ha reducido los precios del petróleo y aumentado el apetito por activos de riesgo, incluidas las acciones.
El mercado espera nuevas actualizaciones sobre el progreso de las negociaciones, lo que podría sostener la tendencia alcista. Los resultados financieros de los principales bancos (Bank of America, Morgan Stanley) superaron las expectativas tanto en ingresos como en beneficios.
El fuerte rally a corto plazo del S&P 500 (alrededor del 10% en 11 días) es un evento histórico poco común y envía señales mixtas para el futuro. Sin embargo, los datos históricos sugieren rendimientos moderados en el corto plazo, pero potencialmente más altos en un horizonte más largo.
Hoy, un posible catalizador para renovar el optimismo podrían ser los resultados de Netflix del primer trimestre de 2026, que se publicarán después de la sesión. Un apoyo fundamental clave para las acciones sigue siendo la sólida condición de las empresas estadounidenses cotizadas. El inicio de esta temporada de resultados puede considerarse muy exitoso.
Gráfico del Nasdaq 100
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