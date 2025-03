El Nasdaq 100 espera caídas antes de la apertura

Las caídas en el mercado americano se están acelerando, y después de la sesión más débil de este año para el S&P 500 ayer, hoy sigue perdiendo casi un 0,9%. La mayor caída es visible en las cotizaciones del Nasdaq 100, donde vemos una venta masiva de más del 1% antes de la apertura del mercado. Nvidia se desploma Antes de la apertura de Wall Street, Nvidia (NVDA.US) está perdiendo más de un 3%, y las caídas indican una apertura alrededor de los 110 dólares por acción. Las acciones de Tesla (TSLA.US) pierden casi un 4%, después de que las ventas de sus modelos de vehículos eléctricos en China cayeran casi un 49% interanual. El índice de volatilidad VIX ha subido más de un 5%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Del mismo modo, las acciones del minorista Target (TGT.US) también están cayendo, ya que sus ganancias e ingresos, aunque superaron las expectativas, las previsiones quedaron por debajo de lo esperado. La compañía espera ventas comparables estables este año, mientras que el mercado contaba con un crecimiento de alrededor del 1,7%. También informó costes adicionales derivados de los aranceles. Los inversores parecen seguir reaccionando a los recientes datos económicos mixtos de EE. UU., que indican un aumento de las expectativas de inflación, mientras que el sentimiento del consumidor y las ventas minoristas son más débiles. El informe ISM de manufactura de ayer también señaló un índice de precios más alto, mientras que los pedidos y el empleo fueron débiles. Además, los inversores también están descontando que los datos más débiles de EE. UU. probablemente llevarán a la Reserva Federal a reducir los tipos hasta en tres ocasiones este año. Al mismo tiempo, un escenario marcado por el alto riesgo de estanflación está haciendo que se retiren activos de riesgo del mercado, incluidos las acciones tecnológicas. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron por debajo de la EMA200, lo que indica una prueba muy importante de la fuerza de la tendencia. Cotización diaria del Nasdaq 100 Fuente: Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.