El Nasdaq 100 está intentando recuperarse

Está concliyendo una semana muy volátil en Estados Unidos, sobre todo en el Nasdaq 100. En el último día de esta semana, vemos que los Bulls (alcistas) están tratando de encontrar su equilibrio. Sin embargo, las señales iniciales aún no son concluyentes y es posible que se produzcan nuevos descensos. El catalizador directo de la corrección de las acciones tecnológicas parece ser una combinación de agitación política y la temporada de resultados trimestrales. Aunque las empresas han presentado resultados sólidos, no han logrado cumplir con las altas expectativas de los inversores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El S&P 500 sin las grandes tecnológicas tiene un desempeño notablemente mejor, pero eso no cambia el hecho de que el índice más amplio sigue cayendo. Hay pocas posibilidades de que el crecimiento de otras 500 empresas estadounidenses compense por completo una posible venta masiva adicional en el sector de semiconductores y las acciones tecnológicas más importantes: las disparidades de capitalización son simplemente demasiado grandes.

Un gráfico compara el índice S&P 500 excluyendo las acciones denominadas "Mag7", que incluyen NVDA.US, AAPL.US, MSFT.US, TSLA.US, META.US, AMZN.US y GOOGL.US. Nasdaq 100 Las fuertes caídas son especialmente visibles en el índice bursátil tecnológico. Hoy, el índice está intentando recuperarse, pero dada la magnitud de las recientes caídas, incluso pequeñas ganancias no serán más que un repunte de corto plazo. Fuente: xStation 5 Acción de SoundHound (SOUN.US) SoundHound (SOUN.US) sube un 6% después de que los resultados del cuarto trimestre superaran las expectativas, con un aumento de los ingresos del 101% año tras año. La empresa alcanzó el extremo superior de su guía de ingresos, impulsada por la fuerte demanda de Agentic AI habilitada por voz. Terminó el año con casi 200 millones de dólares en efectivo y sin deuda. SoundHound elevó su perspectiva de ingresos para todo el año 2025 a $157 millones-$177 millones (punto medio: $167 millones), superando el consenso de $165,27 millones. Noticias de empresas del Nasdaq 100 Opendoor Technologies (OPEN.US) cae un 7,90% después de que los resultados del cuarto trimestre mostraran una disminución secuencial de los ingresos y pérdidas más amplias, junto con una orientación débil. La compañía espera ingresos para el primer trimestre de 2025 de entre $1.000 millones y $1.075 millones de dólares, lo que no alcanza el consenso de $1.330 millones. También pronostica una contribución a las ganancias de entre 40 y 50 millones de dólares, por debajo de la estimación de 64,4 millones de dólares, y un EBITDA ajustado de entre -50 y -40 millones de dólares, peor que el pronóstico de -29,3 millones de dólares. Rocket Lab USA (RKLB.US) cayó un 7,00% a pesar de unos ingresos anuales récord de 436,2 millones de dólares (+78% interanual) y unos ingresos del cuarto trimestre de 132,4 millones de dólares (+121% interanual). Las acciones cayeron debido a una orientación débil para el primer trimestre de 2025, con ingresos esperados de 117 $ millones a 123 $ millones, por debajo del consenso de 135,67 $ millones, y una pérdida de EBITDA ajustada de 33 $ millones a 35 $ millones. ¿Cómo invertir en el Nasdaq? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

