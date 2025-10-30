El Nasdaq 100 lidera las caídas de Wall Street

Conclusiones clave Powell advirtió que el recorte de diciembre no es seguro a pesar del deterioro de la situación económica

Meta sufre una caída de dos dígitos a pesar de superar las expectativas debido a pérdidas inesperadas

Alphabet superó el crecimiento en casi todos los sectores

El Nasdaq 100 es el índice americano con peor rendimiento en estos momentos, con una caída del 1,1%. Le sigue el S&P 500, con un descenso de medio punto. Por el lado contrario destacan Dow Jones y Russell 2000, que crecen un 0,45% y un 0,05% respectivamente. Cotización del Nasdaq 100 Fuente: Plataforma de XTB El precio en el gráfico del Nasdaq 100 rebotó en el límite superior del canal de crecimiento. El escenario base apunta a un retorno a los 23.300 dólares, donde se ubica la zona de soporte marcada por los máximos de la última consolidación. Tras la normalización del indicador RSI, el índice podría retomar su tendencia alcista si recupera los 24.100 puntos. Movimientos dentro del Nasdaq 100 Meta: La compañía presentó resultados superiores al consenso de los analistas, pero lo que afectó negativamente la confianza de los inversores fue una enorme pérdida fiscal extraordinaria de más de 15.000 millones de dólares. Las acciones se desploman un 10% en estos momentos.

Microsoft: Los resultados de la compañía superaron las expectativas tanto en ingresos como en beneficios por acción. El crecimiento en el segmento de la nube alcanzó el 40%. Sin embargo, la compañía anunció que aumentaría aún más el gasto de capital en inversiones en infraestructura, lo que preocupó a los inversores. La compañía registra una caída del 3% en estos momentos.

Alphabet: Los ingresos de la compañía ascendieron a 120.300 millones de dólares frente a los 99.600 millones esperados, y los beneficios por acción fueron de 2,87 dólares en comparación con los 2,33 dólares esperados. La compañía superó las expectativas de los inversores en todos los sectores de actividad, con un crecimiento particular en el segmento de la nube. Las acciones de la compañía suben un 4,65% en estos momentos.

eBay: La compañía cae un 15% tras pronosticar beneficios ajustados por acción inferiores al consenso de 5,46 dólares.

FMC Corp: El productor de fertilizantes se hunde un 42,5% tras rebajar su previsión de beneficios ajustados por acción (BPS) para todo el año a 2,92 dólares, desde una previsión anterior de 3,26 dólares, muy por debajo del consenso de 3,47 dólares.

